Пациенты с повышенным давлением имеют бОльший риск заболеть COVID-19, чем те, кто не страдает гипертонией. Врачи отмечают, что гипертоники чаще болеют ковидом тяжелее, попадают в больницы и на ИВЛ. Причины такой тесной связи ковида и гипертонии — рецепторы, которые «притягивают» коронавирус, поясняют врачи. Он «садится» именно на них.
- Вирус прикрепляется к рецепторам АПФ, которые есть в сосудах в жировой ткани. Их количество у каждого конкретного человека в первую очередь сильно зависит от генетики. Также этих рецепторов может быть много у людей с ожирением. А именно такие пациенты чаще страдают от повышенного давления, — пояснила врач-терапевт Елена Черненко. — Именно поэтому среди тяжелых пациентов с ковидом больше гипертоников. Так что при гипертонии надо внимательно следить за здоровьем.
Об этом также заявил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. По его словам, людям с гипертонией справляться с COVID-19 может быть особенно тяжело.
«В десятки раз увеличивается вероятность инфицирования, тяжёлого течения, ИВЛ и печального исхода», —
«Обычно под обострением хронических болезней понимают как раз большую соматику (язвы, панкреатиты, колиты, бронхиты) или системные болезни. Вот при них — никаких условий, там иммунологические риски высоки. А вот при „остеохондрозе“ и „вегетодистонии“ — это другое. Кроме того, запрет на прививки действует только в период обострения, который обычно длится 2-3 недели. После — никто не запрещает», — рассказал «Доктору Питеру» врач-терапевта Игорь Соколов.
Подробнее об абсолютных противопоказаниях против прививки от коронавируса.
Тяжелое течение ковид может быть у тех, кто имеет хронические заболевания и находится в группе риска, доказали ученые и врачи. Речь идет об ожирении, сахарном диабете, заболеваниях сердца и легких.
Таким пациентам необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью в условиях третьей волны пандемии. Об этом говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов, работающий в красной зоне одного из столичных стационаров.
«Вирус нам постоянно подкидывает сюрпризы, о которых не пишут в книгах и не проводят исследования. К сожалению, вирус вытащит и обострит каждую патологию в организме, и проблема в том, что большинство пациентов о них раньше не знали, поэтому никаких препаратов не пили. Поэтому важно следить за каждым хроническим заболеванием, а пожилые должны быть под наблюдением врача», — рассказал в своем блоге в Instagram Олег Абакумов.
Ученые заявили, что коронавирус нашел новый способ заражать людей — в обход рецепторов АПФ. Это явление ученые назвали «пугающим». Исследования проводили в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, пишет 28 июня
«Это был невероятный сюрприз для нас», — отметил один из участников исследования.
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