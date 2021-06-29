давление ковид
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Пациенты с повышенным давлением имеют бОльший риск заболеть COVID-19, чем те, кто не страдает гипертонией. Врачи отмечают, что гипертоники чаще болеют ковидом тяжелее, попадают в больницы и на ИВЛ. Причины такой тесной связи ковида и гипертонии — рецепторы, которые «притягивают» коронавирус, поясняют врачи. Он «садится» именно на них.

- Вирус прикрепляется к рецепторам АПФ, которые есть в сосудах в жировой ткани. Их количество у каждого конкретного человека в первую очередь сильно зависит от генетики. Также этих рецепторов может быть много у людей с ожирением. А именно такие пациенты чаще страдают от повышенного давления, — пояснила врач-терапевт Елена Черненко. — Именно поэтому среди тяжелых пациентов с ковидом больше гипертоников. Так что при гипертонии надо внимательно следить за здоровьем.

Об этом также заявил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. По его словам, людям с гипертонией справляться с COVID-19 может быть особенно тяжело.

«В десятки раз увеличивается вероятность инфицирования, тяжёлого течения, ИВЛ и печального исхода», — рассказал Муравец и посоветовал прививаться. Правда, врачи напоминают, что обострение хронических заболеваний остается противопоказанием для вакцинации.

«Обычно под обострением хронических болезней понимают как раз большую соматику (язвы, панкреатиты, колиты, бронхиты) или системные болезни. Вот при них — никаких условий, там иммунологические риски высоки. А вот при „остеохондрозе“ и „вегетодистонии“ — это другое. Кроме того, запрет на прививки действует только в период обострения, который обычно длится 2-3 недели. После — никто не запрещает», — рассказал «Доктору Питеру» врач-терапевта Игорь Соколов.

Подробнее об абсолютных противопоказаниях против прививки от коронавируса.

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Тяжелое течение ковид может быть у тех, кто имеет хронические заболевания и находится в группе риска, доказали ученые и врачи. Речь идет об ожирении, сахарном диабете, заболеваниях сердца и легких.

Таким пациентам необходимо особенно внимательно относиться к своему здоровью в условиях третьей волны пандемии. Об этом говорит врач-пульмонолог Олег Абакумов, работающий в красной зоне одного из столичных стационаров.

«Вирус нам постоянно подкидывает сюрпризы, о которых не пишут в книгах и не проводят исследования. К сожалению, вирус вытащит и обострит каждую патологию в организме, и проблема в том, что большинство пациентов о них раньше не знали, поэтому никаких препаратов не пили. Поэтому важно следить за каждым хроническим заболеванием, а пожилые должны быть под наблюдением врача», — рассказал в своем блоге в Instagram Олег Абакумов.

Ученые заявили, что коронавирус нашел новый способ заражать людей — в обход рецепторов АПФ. Это явление ученые назвали «пугающим». Исследования проводили в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, пишет 28 июня РИА Новости со ссылкой на Phys.org.
«Это был невероятный сюрприз для нас», — отметил один из участников исследования.

Анна Майская