Пациенты с повышенным давлением имеют бОльший риск заболеть COVID-19, чем те, кто не страдает гипертонией. Врачи отмечают, что гипертоники чаще болеют ковидом тяжелее, попадают в больницы и на ИВЛ. Причины такой тесной связи ковида и гипертонии — рецепторы, которые «притягивают» коронавирус, поясняют врачи. Он «садится» именно на них.

- Вирус прикрепляется к рецепторам АПФ, которые есть в сосудах в жировой ткани. Их количество у каждого конкретного человека в первую очередь сильно зависит от генетики. Также этих рецепторов может быть много у людей с ожирением. А именно такие пациенты чаще страдают от повышенного давления, — пояснила врач-терапевт Елена Черненко. — Именно поэтому среди тяжелых пациентов с ковидом больше гипертоников. Так что при гипертонии надо внимательно следить за здоровьем.

Об этом также заявил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. По его словам, людям с гипертонией справляться с COVID-19 может быть особенно тяжело.