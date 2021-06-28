Турагент из Красноярска
«Расскажу, чем закончилась история с нашими туристами, которые полетели в Египет, и у них был положительный ПЦР-тест», — принялась рассказывать девушка в своем аккаунте в Instagram. Оказывается, она посоветовала своим клиентам «заливать, где только можно — в нос, в рот там, в уши» популярное средство-антисептик. Все для того, чтобы тест показал отрицательный результат.
«Что в принципе и получилось: тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным», — сообщила турагент, выложив видео в социальной сети.
Довольные туристы без проблем улетели на отдых — загорать и заражать ни в чем неповинных людей ковидом. Сама Екатерина решила похвастаться своей находчивостью, опубликовав не только видео, но и переписку с клиентами, в которой они благодарят «супер-турагента» за «шикарное море».
После размещенного видео с турагентом Семеновой прекратил сотрудничество туроператор Anex Tour.
«Екатерина Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в городе Красноярск, а является владельцем франчайзингового туристического агентства (офиса продаж) и работала с нами по партнерскому договору о реализации туров. Екатерина не сотрудник туроператора и ее слова не относятся к позиции туроператора. По результату проверки инцидента было принято решение о прекращении договора сотрудничества и исключении ее агентства из франчайзинговой сети», — заявили в компании агентству «РИА Новости».
После публикции в соцсети «крамольного» видео, красноярске полицейские проводят проверку «по факту распространения информации о возможной фальсификации ПЦР-теста». По его результатам будет принято решение в соответствии с законодательством,
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