Турагент из Красноярска Екатерина Семенова , судя по всему, почувствовала себя героем, когда спасла своим клиентам с положительным тестом на ковид «чудесный отдых».

«Расскажу, чем закончилась история с нашими туристами, которые полетели в Египет, и у них был положительный ПЦР-тест», — принялась рассказывать девушка в своем аккаунте в Instagram. Оказывается, она посоветовала своим клиентам «заливать, где только можно — в нос, в рот там, в уши» популярное средство-антисептик. Все для того, чтобы тест показал отрицательный результат.

«Что в принципе и получилось: тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным», — сообщила турагент, выложив видео в социальной сети.