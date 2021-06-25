По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в России зарегистрировали 181 524 случая педикулеза (123,68 на 100 тыс. населения), из них только 29 042 у детей до 14 лет. Наибольший показатель пораженности зафиксировали в Москве (1138,20), Томской (104,79), Архангельской (92,76), Вологодской (75,94), Калужской (78,83), Сахалинской (62,58) и Магаданской (60,42) областях, а также в Еврейской АО (70,39). За 5 месяцев 2021-го по стране уже зарегистрировано 61 677 случаев, из них 9 964 — у детей.
В Петербурге в прошлом году заразились 2 243 человека (41,5 на 100 тыс.), из них 1 220 детей до 17 лет. В этом году не заметно ни особого роста, ни снижения — с января по май в городе педикулез выявили у 1 036 человек, включая 402 детей.
Педикулез — заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей. Это мелкие бескрылые насекомые, питающиеся кровью. На человеке паразитируют три вида вшей: головная, платяная и лобковая. Самая опасная — платяная, которую считают переносчиком возбудителей сыпного эпидемического и возвратного тифов, волынской (окопной) лихорадки. Головная вошь тоже может переносить тиф, но окончательного вердикта на этот счет нет. Кроме того, вши быстро размножаются, при этом кусаются, что может привести к гнойничковым поражениям кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергии.
Как не заразиться педикулезом
Как правило, заражение связано с плохой гигиеной. Подхватить вшей можно также при контакте с больным человеком — в переполненном транспорте или при пользовании одной расческой, постельным бельем, шапками, заколками и резинками для волос, полотенцами, наушниками.
Вот, что советуют специалисты Роспотребнадзора для профилактики:
Ежедневно мыться и расчесывать волосы;
Менять регулярно нательное и постельное белье (последнее не реже раза в 7-10 дней);
После каникул или пребывания детей в лагере особенно тщательно осматривать их голову.
Если уже заразился
Если вы обнаружили у себя или близкого небольшое количество головных вшей (от 1 до 5 насекомых), еще не успевших отложить яйца (гниды), можно попробовать вычесать волосы частым гребнем. При незначительном количестве платяных вшей белье можно прокипятить, а верхнюю одежду, особенно швы и складки, прогладить горячим утюгом.
Когда насекомые уже отложили яйца, потребуются специальные инсектицидные средства для уничтожения вшей — педикулициды, которые продаются в аптеке. Для ребенка нужны средства с учетом возраста (на диметиконе — с 3 лет, на бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах — с 5 лет).
После обработки головы согласно инструкции, надо вымыть волосы шампунем и механически удалить погибших насекомых руками или частой расческой. После этого надо надеть чистую одежду, постирав прежнюю и прогладив утюгом, а также сменить постельное белье. Не забывайте осмотреть на вшей всех остальных членов семьи — сразу и спустя 7-10 дней.
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