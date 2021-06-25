По данным Роспотребнадзора, в 2020 году в России зарегистрировали 181 524 случая педикулеза (123,68 на 100 тыс. населения), из них только 29 042 у детей до 14 лет. Наибольший показатель пораженности зафиксировали в Москве (1138,20), Томской (104,79), Архангельской (92,76), Вологодской (75,94), Калужской (78,83), Сахалинской (62,58) и Магаданской (60,42) областях, а также в Еврейской АО (70,39). За 5 месяцев 2021-го по стране уже зарегистрировано 61 677 случаев, из них 9 964 — у детей.

В Петербурге в прошлом году заразились 2 243 человека (41,5 на 100 тыс.), из них 1 220 детей до 17 лет. В этом году не заметно ни особого роста, ни снижения — с января по май в городе педикулез выявили у 1 036 человек, включая 402 детей.