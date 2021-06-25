От теплового удара в жару не застрахованы ни офисные сотрудники, ни те, кто проводит время на природе или даже у водоема. Тепловой удар происходит из-за сбоя механизмов снижения избыточной температуры тела. Это может случиться из-за излишней активности в жаркий день, избыточного потоотделения и недостатка жидкости. Наше самочувствие резко ухудшается, температура тела повышается, может быть обморок, слабость, головная боль, тошнота или рвота.

Тепловому удару может предшествовать тепловое истощение. О нем говорит прохладная, липкая кожа, несмотря на жару, дурнота, непроходящая жажда.

Чтобы избежать этих состояний, очень важно пик жары пережидать в прохладе, стараться находиться в тени, носить свободную легкую одежду, снизить физическую активность, а главное — соблюдать правильный питьевой режим, и из всех жидкостей выбирать те, что будут в достаточной мере снабжать организм влагой.