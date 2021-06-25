От теплового удара в жару не застрахованы ни офисные сотрудники, ни те, кто проводит время на природе или даже у водоема. Тепловой удар происходит из-за сбоя механизмов снижения избыточной температуры тела. Это может случиться из-за излишней активности в жаркий день, избыточного потоотделения и недостатка жидкости. Наше самочувствие резко ухудшается, температура тела повышается, может быть обморок, слабость, головная боль, тошнота или рвота.
Тепловому удару может предшествовать тепловое истощение. О нем говорит прохладная, липкая кожа, несмотря на жару, дурнота, непроходящая жажда.
Чтобы избежать этих состояний, очень важно пик жары пережидать в прохладе, стараться находиться в тени, носить свободную легкую одежду, снизить физическую активность, а главное — соблюдать правильный питьевой режим, и из всех жидкостей выбирать те, что будут в достаточной мере снабжать организм влагой.
Избегайте употребления кофе, газированных напитков и алкоголя в жару. Старайтесь пить только чуть прохладную воду. Холодная вода приводит к переохлаждению слизистых оболочек, а это в свою очередь, например, к тонзиллитам. Ледяная вода заставляет желудок блокировать выработку ферментов и желудочного сока, что нарушает переваривание белка. В воду можно добавлять сок лимона, но очень осторожно.
«Наша внутренняя среда, образно говоря, в процессе ежедневной деятельности закисляется. А кислый лимон внутри организма работает как щелочь. Но нужно его всего-ничего — может быть, пол-лимона в день максимум», —
Настоящий помощник в жаркий день — арбуз. Он эффективно восполняет запасы жидкости в организме и обеспечивает правильную гидратацию, которая помогает регулировать температуру тела.
«Каждая клетка вашего тела нуждается в воде для правильного функционирования. Вода особенно важна в жаркие летние месяцы, когда обезвоживание представляет собой реальный риск, — рассказала врач-диетолог Саманта Кассетти. — А арбуз, который на 90% состоит из жидкости, также обеспечивает поступление в организм магния, фосфора, кальция и натрия, и отличается тем, что помогает восполнить потери электролитов, с чем не справляется обычная вода».
Электролиты важны для гидратации организма, они помогают избежать теплового удара, способствуют продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена, поддержанию водного баланса клеток и стабилизации кислотности.
Кроме того, американские учёные выяснили, что арбуз — источник антиоксиданта ликопина и соединения под названием L-цитруллин. Это аминокислота, из нее в организме синтезируется оксид азота, который, в свою очередь, способствует расширению сосудов и поддерживает их тонус.
Диетологи предупреждают, что налегать только на арбуз в жару не стоит. В нем содержится большое количество фруктозы.
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