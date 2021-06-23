Третья волна коронавируса и новые опасные мутации заставили петербуржцев поторопиться с вакцинацией: в некоторых районах города в поликлиниках места расписаны на неделю или две вперед, где-то остается только по 1-2 «окошка» на ближайшие дни.

«Решила сделать прививку от коронавируса. Слышала, что это довольно просто и можно заранее записаться, но когда стала смотреть варианты, столкнулась со следующей проблемой: мест на июнь в нужном мне районе почти не осталось (особенно по вечерам). Посмотрела пять пунктов — ближайшее удобное время для записи оказалось аж в июле. Решила вакцинироваться в другом районе, чтобы скорее получить первый компонент», — рассказала «Доктору Питеру» жительница Петербурга.