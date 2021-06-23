Третья волна коронавируса и новые опасные мутации заставили петербуржцев поторопиться с вакцинацией: в некоторых районах города в поликлиниках места расписаны на неделю или две вперед, где-то остается только по 1-2 «окошка» на ближайшие дни.
«Решила сделать прививку от коронавируса. Слышала, что это довольно просто и можно заранее записаться, но когда стала смотреть варианты, столкнулась со следующей проблемой: мест на июнь в нужном мне районе почти не осталось (особенно по вечерам). Посмотрела пять пунктов — ближайшее удобное время для записи оказалось аж в июле. Решила вакцинироваться в другом районе, чтобы скорее получить первый компонент», — рассказала «Доктору Питеру» жительница Петербурга.
Как сообщили в комитете по здравоохранению, в городе действительно растет число желающих вакцинироваться. Первым компонентом вакцины 21 июня привиты 9 070 человек, вторым — 5 109.
«Наши пункты вакцинации готовы к значительному увеличению количества граждан, желающих сделать прививку, так как в последнее время работали на 30 процентов от своих мощностей», — отметил председатель комздрава Дмитрий Лисовец.
В городе не ожидается дефицита вакцины, добавили в комитете. 22 июня в Петербург привезли очередную партию «Спутника V» — поступило 64 160 комплектов доз.
Что касается «КовиВака», то запись на него временно приостановлена, город ждет следующей поставки. В Петербурге осталось порядка 5000 доз — «на них уже очередь и все расписано», сообщили в комитете. «ЭпивакКороны» в городе остается совсем немного — 2 500 доз.
Посмотреть онлайн наличие мест можно на портале
В городе работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций — 107 городских, 6 федеральных, 21 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным.
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