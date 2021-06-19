В том, что SARS-CoV-2 был создан искусственно, уверены 57% россиян. Причем чаще так говорят убежденные антипрививочники (70%) и респонденты старше 45 лет (63%). Это выяснили социологи сервиса по поиску работы SuperJob, опросившие в июне 1 600 работающих жителей разных регионов страны. В комментариях сторонники этой версии высказывали разные предположения о цели создания опасного вируса: «Это новое бактериологическое оружие, которое разработано в лаборатории в Ухане», «Коронавирус сделан американскими военными», «Его создали, чтобы заработать на вакцинах в благополучных странах и сократить численность населения в неблагополучных».

В естественное происхождение коронавируса верит только 14% респондентов — чаще других так говорили молодые люди до 34 лет (24%), а также те, кто считают вакцинацию важной и необходимой. Они напоминали о том, что миграция вирусов от животных к человеку — это давно известный путь появления новых инфекций. Почти у трети опрошенных (29%) вообще нет никакой версии происхождения COVID-19 — они затруднились с ответом.

Напомним, на этой неделе глава центра «Вектор» (разработчик вакцины «ЭпиВакКорона»)Ринат Максютов сообщил, что у экспертов нет сомнений в естественном происхождении коронавируса. По его мнению, подобный вирус просто невозможно создать в условиях лаборатории. В ВОЗ по итогам работы миссии в Ухани также заявляли, что версия лабораторного происхождения коронавируса «крайне маловероятна». Самая правдоподобная, по мнению специалистов, версия передачи вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное. В мае 2021-го два ученых из Великобритании и Норвегии заявили, что SARS-CoV-2 был все-таки создан в уханьской лаборатории.