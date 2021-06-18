Петербуржцы стоят в очередях, чтобы узнать, есть ли у них антитела

Очереди заметили в лабораториях в районе Ленинского проспекта в Петербурге. Неожиданно людно оказалось около «Инвитро». Пациенты, соблюдая все необходимые меры безопасности, ожидали своей очереди на тестирование на антитела от COVID-19. Как оказалось, подобные очереди здесь наблюдают уже с начала июня. А пик пришелся на вторую декаду, когда стало известно о подъеме заболеваемости.
- Сейчас наиболее популярны тесты на выявление антител классов IgM и IgG, — рассказала «Доктор Питер» менеджер по связям с общественностью лаборатории «Инвитро» Виолетта Тихонова. — Также популярны и ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию. На них спрос по Северо-западному региону вырос на 74 процента.
Неожиданно, но в Москве за тот же период рост ПЦР-тестов составил всего 37 процентов. А вот на антитела жители столицы проверяются так же часто, как и жители Северо-западного региона.
За последние сутки в России выявили 17262 человека, заразившегося новой коронавирусной инфекцией. Взрывной рост заболевших продолжается. По Москве прирост составил более сорока процентов. В стране вводят беспрецедентные меры, в некоторых регионах обязательно должны сделать прививку 60-80 процентов сотрудников сферы услуг. Во многие заведения запретят вход тем, у кого нет сертификата о прививке.
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