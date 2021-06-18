Петербуржцы стоят в очередях, чтобы узнать, есть ли у них антитела

Очереди заметили в лабораториях в районе Ленинского проспекта в Петербурге. Неожиданно людно оказалось около «Инвитро». Пациенты, соблюдая все необходимые меры безопасности, ожидали своей очереди на тестирование на антитела от COVID-19. Как оказалось, подобные очереди здесь наблюдают уже с начала июня. А пик пришелся на вторую декаду, когда стало известно о подъеме заболеваемости.

- Сейчас наиболее популярны тесты на выявление антител классов IgM и IgG, — рассказала «Доктор Питер» менеджер по связям с общественностью лаборатории «Инвитро» Виолетта Тихонова. — Также популярны и ПЦР-тесты на новую коронавирусную инфекцию. На них спрос по Северо-западному региону вырос на 74 процента.