Всем известен борщевик, который расплодился повсеместно и до сих пор, несмотря на активную с ним борьбу, угрожает заигравшимся детям и неосторожным взрослым. Он опасен в момент цветения — эфирные масла растения вызывают сильный ожог, который проявляется при воздействии солнца.

Борщевик можно встретить даже в городской черте. В Петербурге в этом году заросли борщевика замечены в Полежаевском парке, у набережной реки Смоленки, на улице Кораблестроителей на Васильевском острове.

Но не только борщевик может угрожать любителям прогулок в парках и лесах. Ядовитые растения, которые можно встретить в Северо-Западном регионе, в частности, в Ленобласти и Петербурге, назвала эксперт Ботанического сада Петра Великого, старший научный сотрудник, научный куратор коллекций полезных растений и растений Северо-запада России, кандидат биологических наук Ирина Паутова.

1. Багульник болотный