Всем известен борщевик, который расплодился повсеместно и до сих пор, несмотря на активную с ним борьбу, угрожает заигравшимся детям и неосторожным взрослым. Он опасен в момент цветения — эфирные масла растения вызывают сильный ожог, который проявляется при воздействии солнца.
Борщевик можно встретить даже в городской черте. В Петербурге в этом году заросли борщевика замечены в Полежаевском парке, у набережной реки Смоленки, на улице Кораблестроителей на Васильевском острове.
Но не только борщевик может угрожать любителям прогулок в парках и лесах. Ядовитые растения, которые можно встретить в Северо-Западном регионе, в частности, в Ленобласти и Петербурге, назвала эксперт Ботанического сада Петра Великого, старший научный сотрудник, научный куратор коллекций полезных растений и растений Северо-запада России, кандидат биологических наук Ирина Паутова.
1. Багульник болотный
Встречается на верховых болотах, в заболоченных сосновых и смешанных лесах, по болотистым берегам озер. Это вечнозеленый кустарник с сильным запахом, высотой от 20 до 90 см. Листья продолговатые, кожистые, с завернутыми вниз краями. Стебли и листья с нижней стороны покрыты рыжим «войлочным» опушением.
Цветет с конца мая до первой декады июля. Цветки собраны в густые соцветия. У них очень сильный запах, который вдыхать может быть очень опасно — растение содержит эфирные масла. Их вдыхание, особенно в жаркий сухой день, приводит к сильным головным болям, вызывая приступы сильной тошноты.
2. Белена чёрная
Встречается на мусорных свалках, пустырях, вблизи жилищ, в черте населенных пунктов, у обочин дорог, иногда на железнодорожных насыпях.
Высота растений — 15-80 см, листья расположены поочерёдно, довольно крупные, верхние и средние — без черешка. Цветет с июня по август, редко — в начале сентября. Цветки довольно крупные, грязновато-желтые (или слегка бежевые), с фиолетовыми прожилками и ярким пятном в центре цветка. Размножается семенами.
Семена и все остальные части растения ядовиты.
3. Белокрыльник болотный
Его называют северной каллой. Растет по берегам заболоченных ручьев, речек и озер, можно встретить на окраине болот, в заболоченных лесах. Могут сильно разрастаться на озерах вдоль берегов вместе с сабельником болотным и вахтой трехлистной. Также растение можно увидеть по заболоченным ручьям вдоль железнодорожных магистралей.
Цветет поздней весной и в июне. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в небольшие соцветия. Плоды ярко-красные, сочные.
Все части ядовиты.
4. Болиголов (Омег) крапчатый
Это растение можно встретить у мусорных свалок, у жилья, на залежах, характерен для силосных ям и скотных дворов. Стебель толстый, сильно ветвистый в верхней части побега. Внизу растения — пятна розового или темно-розового цвета (отсюда и название «крапчатый»).
Цветет в июне-августе. Соцветие — зонтик с одинаковыми по длине лучами. Лепестки белые, зубцы чашечки незаметные. Если сорвать растение, появляется резкий неприятный запах, напоминающий запах мочи крыс.
Все части растений ядовиты, но особенно плоды.
5. Борец северный (башмачки)
Растет в тенистых местах: вдоль лесных речек и ручьев по берегам, в сероольшанниках, в сырых смешанных лесах в высокой траве, на склонах лесных оврагов. Высота — от 60 до 190 см. Листья крупные (до 25 см шириной), по краю зубчатые, покрытые мягкими волосками.
Цветет с середины июня до сентября. Цветки от грязно-фиолетовой, лиловой, редко — белой окраски, собраны в высокие соцветия. Цветки неправильной формы.
Ядовиты все части растения.
6. Чемерица Лобеля
Можно встретить в сырых лугах и на опушках. Растение достигает 60-140 см. Стебли прямостоячие, с густыми листьями. Цветет с конца мая до конца июля. Цветки мелкие, зеленые, собраны в метельчатые соцветия. Нередко выращивается в садах как декоративное растение.
Наземные части растения вызывают отравления у людей и крупного рогатого скота.
Внесен в Красную книгу природы Ленинградской области.
7. Вех ядовитый (цикута)
Многолетнее травянистое растение высотой 40-110 см. Можно встретить по берегам и в прибрежной части водоемов, на заболоченных лугах и болотах, лесах и зарослях кустарников. Его сок очень ядовит.
Нельзя брать побеги в рот и использовать как трубку. При попадании сока внутрь происходит сильнейшее отравление, вплоть до летального исхода.
8. Волчник обыкновенный (волчье лыко)
Это один из самых раннецветущих кустарников в Ленинградской области. Встречается в еловых и смешанных лесах, в кустарниковых зарослях, на берегах лесных ручьев. Цветки располагаются прямо на побегах и распускаются до появления листьев, имеют приятный сильный аромат. Кора растения и плоды сильно ядовиты. Могут вызывать сильное отравление, парализовать мышцы лица и других частей тела.
9. Ландыш майский
Его можно встретить в сосновых и широколиственных лесах, по сухим опушкам и склонам. Цветение — с мая до середины июня. Цветки белые, иногда встречается и с розовыми оттенками, с нежным ароматом.
Все части растения ядовиты.
Очень опасен сок ландыша, который выделяется из стеблей, а также цветки и листья (если вы захотите их пожевать), и особенно — ягоды. Это — яд. Ягоды появляются после цветения и держатся на растении очень долго. Если ее съесть, может сильно заболеть живот, открыться рвота, появиться головная боль, аритмия, упасть давление. Для ребенка 2-3 ягодки могут оказаться смертельными.
10. Безвременник осенний
Встречается на лугах и по опушкам. Высота растений 8-30 см. Луковица покрыта блестящей кожистой чешуёй. Из верхней ее части появляются от 1 до 4 цветков, светло-розовой или розовой окраски.
Цветет с августа до начала октября. Часто выращивается в садах как декоративное растение. Все части этих растений очень ядовиты.
Этот вид подлежит охране на всей территории Ленинградской области
11. Майник двулистный
Растет во влажных еловых и смешанных лесах в зарослях кустарников. Многолетнее растение с тонким ползучим длинным корневищем, достигает 10-20 см в высоту. Цветет в мае-июне. Цветки собраны в верхушечную многостороннюю кисть. Плоды мелкие 2-3 мм в диаметре, тёмно-красного цвета. Ядовито.
12. Лютик ядовитый
Все виды лютиков ядовиты. Для большинства видов характерна ярко-жёлтая окраска цветков.
Нельзя допускать, чтобы сок растений попадал в рот или на слизистую поверхность.
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