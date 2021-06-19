При выборе мороженого в первую очередь обратите внимание на его название, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Лакомство с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют его следующие виды:

молочное — не более 7,5% молочного жира;

сливочное — 8-11,5% молочного жира;

пломбир — не менее 12% молочного жира;

кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;

с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% м. д. молочного жира.

Втором важный момент — это состав продукта. В мороженое добавляют стабилизаторы, которые помогают сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: