При выборе мороженого в первую очередь обратите внимание на его название,
молочное — не более 7,5% молочного жира;
сливочное — 8-11,5% молочного жира;
пломбир — не менее 12% молочного жира;
кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;
с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% м. д. молочного жира.
Втором важный момент — это состав продукта. В мороженое добавляют стабилизаторы, которые помогают сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители:
камедь рожкового дерева (Е410);
гуаровая камедь (Е412);
ксантановая камедь (Е415);
камедь тары (Е417);
пектин (Е440);
желатин;
альгинат натрия (Е401).
Внешний вид продукта тоже немаловажен. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение — мороженое с прослойками красителей, которые создают рисунки на лакомстве.
Важно
Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого. На упаковке обязательно указывается: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.
Покупайте только то мороженое, которое сохранило свою первоначальную форму. Вмятины на продукте могут указывать на то, что нарушен режим хранения. Первый признак повторного замораживания — это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°. Именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника.
Всегда обращайте внимание на срок годности, если маркировка стёрта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.
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