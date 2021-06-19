как выбрать идеальное мороженое
Фото
pexels.com

При выборе мороженого в первую очередь обратите внимание на его название, отмечают эксперты Роспотребнадзора. Лакомство с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют его следующие виды:

  • молочное — не более 7,5% молочного жира;

  • сливочное — 8-11,5% молочного жира;

  • пломбир — не менее 12% молочного жира;

  • кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;

  • с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% м. д. молочного жира.

Втором важный момент — это состав продукта. В мороженое добавляют стабилизаторы, которые помогают сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители:

  • камедь рожкового дерева (Е410);

  • гуаровая камедь (Е412);

  • ксантановая камедь (Е415);

  • камедь тары (Е417);

  • пектин (Е440);

  • желатин;

  • альгинат натрия (Е401).

Фото №1 - Как не купить поддельное мороженое — разбираем состав с экспертом
Фото
pexels.com

Внешний вид продукта тоже немаловажен. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение — мороженое с прослойками красителей, которые создают рисунки на лакомстве.

Важно

Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого. На упаковке обязательно указывается: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.

Покупайте только то мороженое, которое сохранило свою первоначальную форму. Вмятины на продукте могут указывать на то, что нарушен режим хранения. Первый признак повторного замораживания — это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12°-13°. Именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника.

Читайте также

Всегда обращайте внимание на срок годности, если маркировка стёрта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.

Фото №2 - Как не купить поддельное мороженое — разбираем состав с экспертом
Фото
Роспотребнадзор РФ
Софья Хромова