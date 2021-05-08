Ягодный сезон: эксперты рассказали, кому нельзя есть клубнику

В Петербурге начинается сезон клубники - первую ягоду уже продают в магазинах, рынках, фруктовых палатках. Эксперты Роспотребнадзора напомнили, как правильно выбирать и мыть эту ягоду, а также чем и для кого она может быть вредна.

В России клубнику для продажи чаще всего выращивают в Крыму и Краснодарском крае. Везут ее и из других стран - Израиля, Египта, Турции, Испании, Азербайджана. Клубника богата различными витаминами и микроэлементами, в 8 ягодах больше витамина С, чем в одном апельсине. Ягода препятствует преждевременному старению клеток мозга, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в этих ягодах содержится значительное количество йода, она может быть полноценным источником клетчатки, сахарозы и фруктозы. Причем фруктозы в ней гораздо больше, чем сахарозы, поэтому клубника особенно рекомендуется страдающим сахарным диабетом, но в ограниченном количестве. Калорийность клубники тоже очень мала и не превышает 36 ккал.

Как правильно выбирать и мыть ягоду, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Как выбрать сладкую клубнику

Ягоды должны быть сухие, без признаков гниения, однородного и насыщенного цвета;

Листики «чашечки», обрамляющие ягоду - зеленые, без признаков увядания;

Клубника также должна быть упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений, с насыщенным ароматом;

Определить сладость клубники можно по черенку. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то она будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

Не покупайте влажные ягоды с пятнами на поверхности. От помятых и мягких ягод тоже лучше отказаться. Еще несколько признаков некачественной клубники: белый кончик, пожелтевшие и сухие листики, неоднородный окрас.

Клубника - это скоропортящаяся ягода, напоминают специалисты, ее лучше съедать в первый день. Если хотите сохранить плоды, то лучше их заморозить в герметичном пакете или специальной емкости для заморозки.

Как правильно мыть клубнику

Плохо промытая ягода может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями.

Мыть ягоды нужно только перед употреблением, помните, что срок хранения мытой клубники значительно сокращается;

Перед мытьем не удаляйте с плодов зеленые листья чашечки и стебель;

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг, замачивать ее не нужно;

Промойте ягоды под струей чистой проточной воды;

Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Ягоду также можно мыть со слабым уксусным раствором. Для этого нужно добавить в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр). Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки предотвращает порчу клубники и увеличивает срок ее хранения в холодильнике.

Почему клубника может быть вредна

Клубника может плохо влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, а употребление её натощак может раздражать желудок - лучше есть эти ягоды в качестве десерта, после основного приема пищи. "Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной выраженность отрицательного воздействия снизится", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Клубника также может вызывать аллергию, ее нужно с осторожностью есть аллергикам, особенно в период обострений.

Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом). Особенно в период обострений. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая), при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150-200 грамм в день) клубника точно не навредит.

© Доктор Питер