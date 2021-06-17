Точнее и быстрее, чем ПЦР. Ученые университета Страйтклайда в Шотландии вдохновились тест-полосками, определяющими уровень глюкозы в крови, и решили создать тесты, которые способны обнаружить ковид. При этом система будет искать не сам вирус, а фермент АСЕ2. Его коронавирус использует, чтобы проникнуть в клетки человека.

Никакого дискомфорта, как бывает при тесте ПЦР. Достаточно плюнуть и нанести слюну на тест-полоску. Далее она помещается в специальный прибор, который идет в комплекте с набором полосок. Через 15 минут на дисплее появится результат: положительный или отрицательный.

«Мы запатентовали экспериментальную технологию, сейчас тестируем клинические образцы, — объяснили разработчики. — Вероятно, первая версия сможет поступить в продажу уже через 12 месяцев. Основную же систему с полной маркировкой рассчитываем выпустить на рынок через полтора-два года».