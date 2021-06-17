Точнее и быстрее, чем ПЦР. Ученые
Никакого дискомфорта, как бывает при тесте ПЦР. Достаточно плюнуть и нанести слюну на тест-полоску. Далее она помещается в специальный прибор, который идет в комплекте с набором полосок. Через 15 минут на дисплее появится результат: положительный или отрицательный.
«Мы запатентовали экспериментальную технологию, сейчас тестируем клинические образцы, — объяснили разработчики. — Вероятно, первая версия сможет поступить в продажу уже через 12 месяцев. Основную же систему с полной маркировкой рассчитываем выпустить на рынок через полтора-два года».
Фактически, тест может стать отличным подспорьем для домашнего использования, чтобы без очередей и походов в медцентры определить, есть ли у вас вирус. Также разработчики рассчитывают, что их изобретение с удовольствием станут использовать работодатели для тестирования сотрудников. Это позволит моментально изолировать или вовсе не допускать на рабочее место коллегу, который показал положительный результат на коронавирус.
«Скрининг сотрудников потребует низких затрат, — уверен ведущий исследователь, доктор Дамион Корриган из отдела биомедицинской инженерии Стратклайда. — Появится возможность быстро изолировать тех, кто болен, и выводить на работу тех, кто выздоровел, без долгого ожидания результатов ПЦР».
Тест должен определять различные штаммы вируса, так как он ищет фермент, а не сам вирус. Результаты появляются уже через 15 минут. Такое время показали исследования на пациентах больниц.
«Эпидемия COVID-19 требует быстрых и доступных диагностических тестов, — говорит консультант-микробиолог отделения микробиологии Королевской больницы Глазго и соавтор исследования доктор Майкл Мерфи. — Необходимы аналогичные тест-полоски и для гриппа, и для других вирусных инфекций, чтобы улучшить уход за пациентами, постоянно обследовать медицинских работников и снизить риск внутрибольничных инфекций».
По расчетам производителей, одна тест полоска будет стоить примерно 20 пенсов (около 20 рублей). Пока неизвестно, в какую сумму обойдется весь набор с прибором для определения фермента АСЕ2.
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