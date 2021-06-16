Впрочем, в 2020–2021 году круглосуточно пришлось работать всем, у кого был аппарат КТ — количество заболевших коронавирусом было огромным, а государственные стационары, которые в обычное время берут на себя значительную часть нагрузки, были закрыты для сторонних пациентов.

«Мы перешли на круглосуточную работу, и даже ночью вся запись была полной, пришлось набирать врачей, чтобы заполнить все смены, — вспоминает генеральный директор ICLINIC Надежда Иванова, — люди работают посменно, буквально 5 минут — и новый пациент. Круглосуточный режим сохраняется и сейчас».

С одной стороны, врачи уже устали от однообразной деятельности — сколько тысяч КТ легких было сделано за это время вряд ли кто-то возьмется подсчитать. С другой, накопленный опыт позволяет теперь более квалифицированно и оперативно ставить диагноз. Врачи говорят: иногда можно даже снимок не делать, по внешнему виду человека все понятно.

При этом, как отмечает Надежда Иванова, высокая конкуренция между клиниками, проводящими инструментальную диагностику, есть только непосредственно в самом Петербурге. Если посмотреть на города, расположенные чуть дальше, то там обнаруживается дефицит таких медицинских услуг.

Видно все

Между тем, спрос на инструментальную диагностику растет, так как с развитием науки и технологий возможности магнитно-резонансных и компьютерных томографов расширяются, и с их помощью сегодня можно диагностировать многие заболевания, которые раньше были недоступны для диагностики.

Наиболее часто проводится МРТ головного мозга, позвоночника, суставов, мягких тканей.

«Использовать можно практически везде, — поясняет Надежда Иванова, — КТ — это травмы, все, что связано с костями. МРТ — все, что связано с мягкими тканями. В принципе, можно проанализировать все части тела, можно увидеть структуру тканей, что особенно важно, например, в онкологии».

При выборе клиники пациентам рекомендуется поинтересоваться, какие аппараты стоят в медучреждении, какое у них разрешение, поэтому что от этого зависит и качество снимка, необходимое, чтобы разглядеть подробности, которые помогут доктору поставить правильный диагноз. При этом, по мнению Надежды Ивановой, если для многопрофильных клиник диагностика — одна из услуг, то специализированные учреждения имеют более широкую экспертизу, т. к. углубленно подходят именно к этому виду деятельности и у докторов накапливается своя база данных.

Никто не отменял и человеческий фактор — все равно при постановке диагноза решающим остается его опыт, квалификация.

Также важный фактор — время. Поэтому пациентов интересует отсутствие очереди, быстрота оказания услуг и быстрота ответа.

Резерв для роста

Для развития инструментальной диагностики существует ряд препятствий, иногда чисто технического свойства. Так, для аппаратов МРТ и КТ требуется большая мощность источников питания. А в старых районах — в центре города электросети часто не позволяют их установить. В новых районах, новых зданиях ситуация лучше.

Еще одна проблема — нехватка сотрудников. «Мы инвестируем в обучение, начиная со среднего медицинского персонала, лаборантов, — рассказывает Надежда Иванова. — найти грамотных специалистов сложно, приходится вкладываться в обучение».

Между тем, ситуация с коронавирусом лишний раз подтвердила — запрос на расширение предложения в сфере инструментальной диагностики есть. Даже в сферах, которые финансируются государством — например, в онкологии, есть очередь на проведение МРТ.