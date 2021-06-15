На первом этапе читатели называли клиники, выдвигая их в качестве номинантов по 10 номинациям: «Многопрофильные клиники», «Детская медицина», «Инструментальная диагностика», «Лабораторная диагностика», «Офтальмология», «Стоматология», «Косметологические клиники», «Пластическая хирургия», «Центры репродуктивных технологий», «Реабилитационные центры». Назвать можно было любое частное медучреждение, ограничения были только территориальные — клиника должна работать в Петербурге, и юридические — наличие действующей лицензии. Выдвижение номинантов показало, что больше всего конкуренция между стоматологическими клиниками — их было названо больше 150, велик спрос и на многопрофильные медучреждения — читатели вспомнили более 100 клиник, причем, многие из них работают в сетевом формате. Велико желание у читателей и быть красивыми — в лонг-лист вошло более 60 клиник. Учреждений с более узкой специализацией, конечно, меньше — например, в Петербурге, по оценкам специалистов, 25 клиник, специализирующихся на вспомогательных репродуктивных технологиях, из них читатели на первом этапе назвали 20.

Очевидно, что конкуренция есть по всем направлениям медицины. И поэтому попадание в топ-10 для клиник — это уже показатель признания со стороны читателей-пациентов и одновременно — медицинского сообщества. Ведь первая пятерка формировалась из клиник, набравших максимальное количество голосов при выдвижении, а вторая — исходя из мнения экспертного совета, но, опять же из тех, кого назвали на первом этапе читатели.

К премии «Доктор Питер — Частная медицина» был приурочен выпуск обзорных статей по тем направлениям медицины, которые дали название номинациям. И клиники, попавшие в ТОП-10, выступили экспертами при их написании. Про стоматологию рассказали представители клиники «Полный порядок», про рынок многопрофильных медицинских учреждений предоставила комментарии «Первая семейная клиника Петербурга», достижения офтальмологии представили в «Эксимере», в «Клинике им. Н.И. Пирогова» поделились секретами современной пластической хирургии, а в клинике DEGA — косметологии. В ICLINIC МРТ рассказали о том, как нелегко пришлось специалистам инструментальной диагностики во время коронавируса, а новый центр Art of Birth Clinic дал картину возможности современных репродуктивных технологий.

16 июня в каждой из 10 номинаций будет назван победитель, набравший больше всего голосов по итогам читательского голосования. Но участники уверены — пользу от участия в премии получат и те, кто не победил, и даже те, кто не вошел в ТОП-10. Ведь это сигнал того, что нужно еще больше усилий для развития бренда клиники, для повышения качества услуг, чтобы ее лучше знали жители города и хотели, чтобы она получила заслуженную награду.

Организаторы первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина»:

портал о здоровье «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру»

Партнеры премии: