Что есть выздоравливающим после COVID-19

При истощении после инфекционных болезней назначалась диета №11. Она также применялась при туберкулезе легких, костей, суставов, лимфатических узлов.

Цель диеты — ускорение восстановительных процессов в пораженных органах, повышение иммунитета. Для этого в рационе увеличивается содержание витаминов и минералов, а также энергетическая ценность блюд — за счет увеличения белков, особенно молочных. Выздоравливающим можно есть и пить любую «молочку» — особенно творог и сыр, в любой кулинарной обработке.

Для хлебобулочных изделий никаких ограничений нет, разрешена и сдобная выпечка, и бисквиты.

Исключаются очень жирные сорта мяса, птицы, рыбы.

Обязательно в рационе должны присутствовать овощи, ягоды и фрукты. Крупы тоже можно есть любые, но предпочтительны гречневая и овсяная. Напитки — чай, обязательно овощные и фруктовые соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей.

Примерное меню для диеты № 11

1-й завтрак: яйцо всмятку, гречневая молочная каша, сыр, морковный сок.

2-й завтрак: творог, чай.

Обед: щи на мясном бульоне, говядина тушеная с овощами, компот.

Полдник: несладкий отвар шиповника.

Ужин: куриные котлеты, картофельное пюре, чай.

На ночь: молоко.