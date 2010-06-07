диета ковид
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При инфекционных заболеваниях в остром периоде — гриппе, ОРЗ, том же COVID-19, — назначалась диета №13.

На поддержание сил организма, увеличение иммунитета, уменьшение интоксикации работает снижение в рационе белков, жиров, углеводов и увеличение количества жидкости и витамина С.

Из рациона пациента с инфекционным заболеванием исключаются

  • свежий хлеб,

  • молоко,

  • сливки,

  • сметана,

  • острый сыр.

Принципы питания

  • Супы готовят на некрепких обезжиренных мясных или рыбных бульонах, с хорошо разваренными крупами.

  • Можно готовить хорошо разваренные полувязкие каши на молоке или бульоне.

  • Нежирные сорта мяса, птицы, рыбы отваривают, а потом мелко рубят.

  • Из молочных продуктов разрешаются кефир, ацидофилин, нежирный творог.

  • Овощи употребляют в виде пудингов, пюре, суфле.

  • Фрукты и ягоды допускаются только очень мягкие и спелые.

  • Напитки — чай с лимоном, некрепкий кофе, овощные и фруктовые соки, морсы, отвары шиповника и отрубей.

Примерное меню для диеты № 13

1-й завтрак: молочная манная каша, некрепкий кофе.
2-й завтрак: творог, отвар шиповника.
Обед: суп пюре на мясном бульоне, мясные биточки, картофельное пюре, морс.
Полдник: ацидофилин.
Ужин: рыбная котлета, морковное пюре, чай.
На ночь: кефир.

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Что есть выздоравливающим после COVID-19

При истощении после инфекционных болезней назначалась диета №11. Она также применялась при туберкулезе легких, костей, суставов, лимфатических узлов.

Цель диеты — ускорение восстановительных процессов в пораженных органах, повышение иммунитета. Для этого в рационе увеличивается содержание витаминов и минералов, а также энергетическая ценность блюд — за счет увеличения белков, особенно молочных. Выздоравливающим можно есть и пить любую «молочку» — особенно творог и сыр, в любой кулинарной обработке.

Для хлебобулочных изделий никаких ограничений нет, разрешена и сдобная выпечка, и бисквиты.

Исключаются очень жирные сорта мяса, птицы, рыбы.

Обязательно в рационе должны присутствовать овощи, ягоды и фрукты. Крупы тоже можно есть любые, но предпочтительны гречневая и овсяная. Напитки — чай, обязательно овощные и фруктовые соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей.

Примерное меню для диеты № 11

1-й завтрак: яйцо всмятку, гречневая молочная каша, сыр, морковный сок.
2-й завтрак: творог, чай.
Обед: щи на мясном бульоне, говядина тушеная с овощами, компот.
Полдник: несладкий отвар шиповника.
Ужин: куриные котлеты, картофельное пюре, чай.
На ночь: молоко.

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СССР в ХХ веке был единственной страной, где на государственном уровне занимались здоровым питанием. В 1930 году был создан Институт питания, который и разработал сбалансированный рацион для людей разного состояния здоровья. Именно советские диетологи внедрили трехразовое питание, горячие завтраки и обед из трех блюд плюс компот. Учеными под руководством Мануила Певзнера созданы знаменитые «столы» — диеты.

Елена Черненко

терапевт

www.instagram.com/doctor_chernenko/

- На самом деле и сейчас есть рекомендации по диете во время COVID-19. Это облегченное питание, еда на пару, обильное питье и — не есть, если аппетита нет, — рекомендует врач-терапевт Елена Черненко. — Пища должна быть паровая, без специй, максимально измельченная. Лучше все в термически-обработанном виде.

Анна Майская