За первую неделю лета, с 31 мая по 6 июня, за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 915 петербуржцев, в том числе 189 детей. Это вдвое больше, чем за предыдущую неделю (484). В черте города клещи атаковали 155 человек (неделей ранее было 52). Чаще всего горожане встречали клещей в Пушкинском (53 случая) и Курортном (33) районах. В топ-10 входят также Красногвардейский (11), Красносельский (9), Приморский (9), Московский (9), Выборгский (6), Калининский (6), Колпинский (5) и Петродворцовый (5) районы. Такие данные приводит петербургский Роспотребнадзор.

Число заразившихся клещевым инфекциями в начале лета тоже заметно выросло. За неделю было зарегистрировано 5 новых случаев клещевого энцефалита — всего же с начала сезона им заболели 7 взрослых 35-73 лет и три ребенка до 14 лет. Как отмечают эпидемиологи, все заболевшие не были привиты от энцефалита и пострадали от клещей за пределами Петербурга. Подавляющее большинство энцефалитных клещей были привезены из Ленобласти (Кировский, Гатчинский, Выборгский и Всеволожский районы), один — из Башкортостана. Также за первую неделю лета еще у 8 человек выявили болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — всего с начала сезона в Петербурге уже 28 таких случаев, из них 6 у детей.

Напомним, в этом году, по прогнозам петербургских эпидемиологов, активность клещей обещает быть высокой. Также специалисты предупреждали, что заболеть самой опасной клещевой инфекцией — клещевым энцефалитом, можно не только после укуса клеща, но и, например, после употребления сырого козьего молока.