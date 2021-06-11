За первую неделю лета, с 31 мая по 6 июня, за медпомощью по поводу присасывания клещей обратились 915 петербуржцев, в том числе 189 детей. Это вдвое больше, чем за предыдущую неделю (484). В черте города клещи атаковали 155 человек (неделей ранее было 52). Чаще всего горожане встречали клещей в Пушкинском (53 случая) и Курортном (33) районах. В топ-10 входят также Красногвардейский (11), Красносельский (9), Приморский (9), Московский (9), Выборгский (6), Калининский (6), Колпинский (5) и Петродворцовый (5) районы. Такие данные приводит петербургский Роспотребнадзор.
Число заразившихся клещевым инфекциями в начале лета тоже заметно выросло. За неделю было зарегистрировано 5 новых случаев клещевого энцефалита — всего же с начала сезона им заболели 7 взрослых 35-73 лет и три ребенка до 14 лет. Как отмечают эпидемиологи, все заболевшие не были привиты от энцефалита и пострадали от клещей за пределами Петербурга. Подавляющее большинство энцефалитных клещей были привезены из Ленобласти (Кировский, Гатчинский, Выборгский и Всеволожский районы), один — из Башкортостана. Также за первую неделю лета еще у 8 человек выявили болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) — всего с начала сезона в Петербурге уже 28 таких случаев, из них 6 у детей.
Напомним, в этом году, по прогнозам петербургских эпидемиологов, активность клещей обещает быть высокой. Также специалисты предупреждали, что заболеть самой опасной клещевой инфекцией — клещевым энцефалитом, можно не только после укуса клеща, но и, например, после употребления сырого козьего молока.
Если вы сами снимите клеща и решите сдать его в лабораторию, то анализ будет платным. Как писал «Доктор Питер», в городских инфекционных больницах и поликлиниках без осмотра пострадавшего доставленные клещи на исследование не принимаются — по полису ОМС пройти осмотр и сдать клеща можно только при личном обращении.
В петербургском Роспотребнадзоре назвали 6 лабораторий, где принимают клещей на исследование:
Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге
ул. Оборонная, д. 35
Тел. (812) 786-87-00
ООО «Эксплана»
ул. Академика Павлова д. 14а, пом. 23-Н, офис 305
Тел. (812) 385-00-55, 454-68-80
ООО «ЛабТест»
Минеральная ул., д. 13А
Тел. (812) 385-11-94 (95), 544-67-56
АО «Северо-западный центр доказательной медицины»
Пулковское шоссе, д. 28А
Тел. (812) 600-47-12 (13)
Боткинская больница
Пискаревский пр., д. 49
Тел. (812)717-28-48
ООО «Биотехмед»
ул. Васи Алексеева, д. 21, к.2
Тел. (812) 346-34-22
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