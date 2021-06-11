Почти треть россиян стала назначать себе витамин D самостоятельно, начитавшись о риске заразиться коронавирусом и тяжело заболеть ковидом при его недостатке, говорится в исследовании ВЦИОМ.
Ученые провели десятки экспериментов и опровергли миф о том, что дефицит витамина D в организме увеличивает шансы заразиться коронавирусом. Но то, что COVID-19 протекает тяжелее при недостатке солнечного витамина — доказанный факт.
Чем грозит дефицит витамина D
Витамин D ускоряет всасывание кальция в кишечнике и отложение его в костной ткани, способствует улучшению иммунитета.
Ученые уверены в том, что при серьезном дефиците витамина D повышается риск развития заболеваний костей — рахита у детей и остеопороза у взрослых.
Также дефицит витамина D связан с депрессией, поскольку он играет важную роль в здоровом функционировании мозга.
Исследователи выявили и связь между нехваткой «солнечного витамина» и риском развития болезни Альцгеймера.
Рак простаты тоже может провоцировать дефицит витамина D. Также ученые доказали, что у мужчин с тяжелой эректильной дисфункцией уровень витамина D ниже, чем у мужчин с легкой формой этого заболевания.
- Если вы не гуляете больше 10-15 минут на улице при ультрафиолете выше уровня 3, пить витамин D надо априори, — считает врач-терапевт Елена Черненко. — Уровень ультрафиолета (УФ-индекс) можно посмотреть на сайтах погоды — он меняется в зависимости от времени суток, региона и времени года.
Врач предупреждает, что выше показателя 3 УФ-индекса сила ультрафиолета достаточна, чтобы привести к ожогу. Поэтому стоит наносить на лицо солнцезащитные средства, а вот руки можно оставлять открытыми — и подставлять их под солнечные лучи, чтобы вырабатывался витамин D.
Терапевт отмечает, что постоянное пребывание на солнце не гарантирует, что у вас в организме достаточно витамина D.
— У людей, которые живут у моря и загоревших до смуглости, бывает низкий уровень витамина D, — обращает внимание терапевт. — Кожа cоздала барьер, и уже не пропускает ультрафиолет, поэтому витамин D не вырабатывается.
УФ-индекс — это показатель уровня солнечного ультрафиолетового излучения у поверхности Земли. Чем выше его величина, тем больше потенциальная угроза для кожи и глаз.
Признаки недостатка витамина D:
Начальные симптомы D-гиповитаминоза — нарушение сна, дневная сонливость, раздражительность, чувство усталости и вялости.
При значительном дефиците витамина D могут чаще случаться переломы, особенно у пожилых, появляются мышечные боли и ломота, выпадают волосы, люди чаще болеют.
Без анализа определить нехватку витамина D у взрослых сложно.
- У детей можно заподозрить серьезный дефицит витамина D при рахитичной форме грудной клетки, медленном развитии и росте, а также если наблюдаются проблемы со сном, излишняя потливость, — говорит врач-терапевт Елена Черненко. — Сдавать анализ на витамин D можно в любое время суток, необязательно натощак, но, наверное, не стоит идти в лабораторию, если вы приехали из отпуска с юга, уровень витамина будет высокий.
Пищевые источники витамина D: жир из печени морских животных (лосось, скумбрия, икра, тунец), яйца (желток), сыр, сливочное масло, сметана.
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