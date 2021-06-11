Чем грозит дефицит витамина D

Витамин D ускоряет всасывание кальция в кишечнике и отложение его в костной ткани, способствует улучшению иммунитета.

Ученые уверены в том, что при серьезном дефиците витамина D повышается риск развития заболеваний костей — рахита у детей и остеопороза у взрослых.

Также дефицит витамина D связан с депрессией, поскольку он играет важную роль в здоровом функционировании мозга.

Исследователи выявили и связь между нехваткой «солнечного витамина» и риском развития болезни Альцгеймера.

Рак простаты тоже может провоцировать дефицит витамина D. Также ученые доказали, что у мужчин с тяжелой эректильной дисфункцией уровень витамина D ниже, чем у мужчин с легкой формой этого заболевания.