Ученые выяснили, как связан риск заразиться COVID-19 с дефицитом витамина D

Риск заразиться коронавирусом и дефицит витамина D в организме никак не связаны между собой. К такому выводу пришла группа ученых после изучения данных 18 тысяч добровольцев, которые переболели ковидом.

Группа медиков опровергла миф о том, что дефицит витамина D в организме увеличивает шансы заразиться коронавирусом, сообщает ТАСС. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследование проводилось среди 18 тысяч американцев. Каждый из них, начиная с апреля 2020 года, замерял концентрацию в организме витамина D и сдавал тесты на антитела. Медики учитывали и другие факторы риска: хронические заболевания, вредные привычки и особенности привычного образа жизни.

Результаты показали: витамина D был ниже нормы у 65% бывших носителей коронавируса, а его серьезный недостаток исследователи выявили у 29% переболевших COVID-19. Ученые также выяснили, что очень низкие показатели витамина D в организме были зафиксированы у людей, страдавших от сахарного диабета, ожирения, гипертонии, а также у курильщиков и тех, кто вел малоподвижный образ жизни.

"С одной стороны, мы подтвердили результаты наблюдений коллег, выяснивших, что в организме бывших носителей вируса часто наблюдается необычно низкий уровень витамина D. С другой, статистическая связь между нехваткой витамина и вероятностью заражения COVID-19 исчезла после того, как мы учли все побочные факторы, в том числе возраст, пол и лишний вес", - говорится в статье в журнале JAMA Network Open.

Как считают медики, результаты исследования могут опровергнуть теории, которые связывают неодинаковую скорость распространения нового короновируса в разных странах с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме местных жителей.

Ранее "Доктор Питер" писал, что американские ученые опровергли гипотезу, по которой недостаток витамина D может спровоцировать развитие диабета I типа. Действительно, у большинства пациентов с таким диагнозом медики обнаруживают недостаток этого витамина, однако прием витаминосодержащих пищевых добавок вряд ли поможет предотвратить заболевание.

Софья Хромова

© Доктор Питер