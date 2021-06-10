Во Всемирный день мороженого, который отмечают 10 июня, Роскачество
В трех проверенных образцах нашли признаки фальсификации — это шоколадный пломбир «Вологодский пломбир», «Золотой резерв» и Spar (они были куплены в онлайн-гипермаркете «Утконос», гипермаркете АШАН и супермаркете SPAR соответственно). По словам экспертов, высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого были использованы ингредиенты с растительными жирами. Так, в этой продукции были обнаружены большие отклонения в жирно-кислотном составе, например, по содержанию линолевой, олеиновой, пальмитиновой кислот.
Также в этих образцах содержание фитостеринов оказалось выше нормы. Как сообщили в Роскачестве, эти марки мороженого нельзя назвать пломбиром еще и потому, что содержание молочного жира в молочной части составило меньше положенных по Техрегламенту 12%. В «Вологодском пломбире» молочного жира оказалось 3,18%, в «Золотом резерве» — 3,25%, в Spar — 7,81%.
В зависимости от массовой доли молочного жира в составе продукта выделяют 5 видов мороженого:
молочное — не более 7,5% молочного жира;
сливочное — 8–11,5% молочного жира;
пломбир — не менее 12% молочного жира;
кисломолочное — не более 7,5% молочного жира;
с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% м. д. молочного жира.
Проверка на безопасность хоть и не обнаружила ни в одном из 20 марок мороженого бактерий группы кишечной палочки и следов антибиотиков, зато выявила другие неприятные находки. К примеру, в четырех пломбирах обнаружили незначительное количество дрожжей, в двух — плесени. Но эти показатели по мороженому не нормируются в российском законодательстве, уточнили в организации.
«Наличие дрожжей и плесеней в мороженом может быть обусловлено использованием сырья низкого качества, нарушением условий фасовки, плохой упаковкой и нарушением условий хранения, но основной вклад в наличие данной микрофлоры конечно вносит сырье и применяемые компоненты», — объясняет заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова.
Также специалисты изучили в лаборатории вафельные стаканчики на наличие канцерогенного вещества — акриламида. При анализе ориентировались на европейские требования, согласно которым акриламида в вафлях должно быть не более 350 мкг/кг.
«В вафельных стаканчиках двух торговых марок акриламида оказалось 606,5 и 642 мкг/кг соответственно. Слишком высокие концентрации этого вещества могут негативно отражаться на здоровье человека и оказывать канцерогенный эффект — как правило, на репродуктивные органы», — предупреждают специалисты Роскачества.
По данным Роспотребнадзора, технология производства мороженого предусматривает использование стабилизаторов — они позволяют сохранять форму. Допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.
В целом результаты исследования показали, что большинство производителей мороженого используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным. Однако всем обязательным требованиям законодательства, а также опережающего стандарта Роскачества смогла соответствовать только одна из 20 проверенных марок — шоколадный пломбир «Лента». Этот товар может претендовать на Знак качества. В пятерку лидеров вошли также пломбиры «Азбука Вкуса», «Московское», «ГлавХолод» и «Русский холод».
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