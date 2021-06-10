Проверка на безопасность хоть и не обнаружила ни в одном из 20 марок мороженого бактерий группы кишечной палочки и следов антибиотиков, зато выявила другие неприятные находки. К примеру, в четырех пломбирах обнаружили незначительное количество дрожжей, в двух — плесени. Но эти показатели по мороженому не нормируются в российском законодательстве, уточнили в организации.

«Наличие дрожжей и плесеней в мороженом может быть обусловлено использованием сырья низкого качества, нарушением условий фасовки, плохой упаковкой и нарушением условий хранения, но основной вклад в наличие данной микрофлоры конечно вносит сырье и применяемые компоненты», — объясняет заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова.

Также специалисты изучили в лаборатории вафельные стаканчики на наличие канцерогенного вещества — акриламида. При анализе ориентировались на европейские требования, согласно которым акриламида в вафлях должно быть не более 350 мкг/кг.

«В вафельных стаканчиках двух торговых марок акриламида оказалось 606,5 и 642 мкг/кг соответственно. Слишком высокие концентрации этого вещества могут негативно отражаться на здоровье человека и оказывать канцерогенный эффект — как правило, на репродуктивные органы», — предупреждают специалисты Роскачества.