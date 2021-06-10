Эксперты надзорного ведомства советуют отказаться летом от покупки белого хлеба, отдав предпочтение хлебу из муки грубого помола, ржаному. Дело в картофельной болезни, которая чаще поражает именно белый хлеб из муки высших сортов, особенно в теплое время года. По словам экспертов, в ржаном хлебе с высокой кислотностью, в сушках и сухарях, а также в высокорецептурных сдобных изделиях — тортах и пирожных такая болезнь практически не развивается.
Картофельную (тягучую) болезнь вызывают споры картофельной (Bacillus mesentericus) и сенной (Bacillus subtilis) палочки. В отличие от неспороносных бактерий, возбудители картофельной болезни устойчивы к повышенным температурам (до 120°С) и не погибают при выпечке хлеба. Картофельная палочка обычно развивается в так называемых несдобных хлебобулочных изделиях из пшеничной муки — в обычном «белом» хлебе.
«Симптомы» картофельной болезни можно обнаружить на хлебе не раньше, чем спустя два дня после даты выпечки. Понять, что с хлебом что-то не так, можно по затхлому запаху, похожему на аромат переспелых овощей или фруктов. Со временем он будет становиться все невыносимее. Кроме того, корка хлеба потеряет в упругости, а мякиш станет темным, вязким, похожим на слизь.
«Считается, что картофельная палочка не является патогенной для человека, а значит употребление зараженного хлеба до развития симптомов порчи считается неопасным и допустимым, но делать этого точно не стоит. Зараженный хлеб нельзя отдавать ни животным, ни использовать в переработку (например, добавлять в фарш, делать из него сухари). Дело в том, что такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств», —
Для профилактики картофельной болезни хлеба в ведомстве рекомендуют не хранить вместе белый и черный хлеб, не держать его долго в полиэтиленовой упаковке. Также необходимо систематически обрабатывать хлебницу, доски и ножи для хлеба трехпроцентным раствором уксуса. А если не можете обойтись без белого хлеба, специалисты советуют не покупать его впрок, а также не в стационарных предприятиях торговли.
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