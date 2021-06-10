«Считается, что картофельная палочка не является патогенной для человека, а значит употребление зараженного хлеба до развития симптомов порчи считается неопасным и допустимым, но делать этого точно не стоит. Зараженный хлеб нельзя отдавать ни животным, ни использовать в переработку (например, добавлять в фарш, делать из него сухари). Дело в том, что такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств», — предупреждают в Роспотребнадзоре, рекомендуя сразу же выбросить зараженный хлеб без сожаления.