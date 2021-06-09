Как рассказал Ганеш Манудхейн, кардиолог из Мумбаи, у заболевших развиваются микротромбы, способные приводить к гибели пораженных тканей и развитию гангрены. Врач отметил, что если за весь прошлый год он видел 3-4 подобных случая, то сейчас один в неделю. Причем тромбы наблюдаются у пациентов разных возрастов, ранее не имевших проблем со свертыванием крови.

Врачи также обнаруживают тромбы в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник — из-за чего инфицированные испытывают боли в животе. По словам инфекциониста больницы в Ченнаи (крупнейший город на юге Индии) Абдула Гафура, чаще чем в начале пандемии к нему обращаются пациенты с диареей. Лор-хирург больницы в Мумбаи Хетал Марфатия сообщает о том, что пациенты с COVID-19 стали жаловаться на потерю слуха, отеки шеи и тяжелую форму тонзиллита.