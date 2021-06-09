По словам индийских врачей, коронавирус стал более непредсказуемым. Распространяющийся сейчас в стране вариант SARS-CoV-2 способен, кроме ранее отмеченных симптомов, вызывать глухоту и гангрену на фоне образовавшихся тромбов. Некоторым приходится ампутировать пальцы и стопы. Тяжелые последствия местные медики связывают с так называемым Delta-вариантом коронавируса — B.1.617.2. Этот штамм за последние полгода проник уже в более чем 60 стран,
Как рассказал Ганеш Манудхейн, кардиолог из Мумбаи, у заболевших развиваются микротромбы, способные приводить к гибели пораженных тканей и развитию гангрены. Врач отметил, что если за весь прошлый год он видел 3-4 подобных случая, то сейчас один в неделю. Причем тромбы наблюдаются у пациентов разных возрастов, ранее не имевших проблем со свертыванием крови.
Врачи также обнаруживают тромбы в кровеносных сосудах, снабжающих кишечник — из-за чего инфицированные испытывают боли в животе. По словам инфекциониста больницы в Ченнаи (крупнейший город на юге Индии) Абдула Гафура, чаще чем в начале пандемии к нему обращаются пациенты с диареей. Лор-хирург больницы в Мумбаи Хетал Марфатия сообщает о том, что пациенты с COVID-19 стали жаловаться на потерю слуха, отеки шеи и тяжелую форму тонзиллита.
«Во время второй волны у каждого проявляются разные симптомы», — говорит Хетал Марфатия.
Также участились случаи мукормикоза — редкой грибковой инфекции. По состоянию на 22 мая «плесенью» заразились более 8,8 тысячи человек. Ранее сообщалось, что инфекция способна также поражать глазные яблоки и проникать в мозг. Из-за этого медики вынуждены были удалять инфицированным глаза.
В этом году в Индии зарегистрировано более 18,6 млн случаев COVID-19, в то время как в 2020-м было 10,3 млн.
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