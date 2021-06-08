Сверхприбыльный препарат

В мире сегодня около 40 миллионов людей с подтвержденным диагнозом «болезнь Альцгеймера». Ученые говорят, что к 2050 году таких пациентов будет уже 80 миллионов. По разным оценкам, болезнью Альцгеймера страдает каждый 14-й человек в возрасте старше 65 лет. Точная причина этого недуга до конца не выяснена. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой — современные лекарства только временно облегчают симптомы. Да и современными их не назовешь — последний препарат был одобрен почти 20 лет назад.

Поэтому новость о том, что на рынок выходит новое перспективное лекарство под названием «Адуканумаб» взбудоражило не только медицинский мир, но и фондовые рынки. Акции фармацевтической компании Biogen, заявившей о производстве препарата, поднялись на 38%. Компания специализируется на разработке дорогостоящих препаратов: это «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (750 тысяч долларов в первый год лечения), «Плегриди» для лечения рецидивирующей формы рассеянного склероза (1 шприц стоит около 1000 долларов, укол надо делать каждые две недели). Сейчас инвесторы ожидают, что новое лекарство принесет им к 2025 году более 4 миллиардов долларов чистой прибыли. Акции других компаний, работающих над лекарствами от болезни Альцгеймера, также выросли в эти дни.