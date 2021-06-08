Сверхприбыльный препарат
В мире сегодня около 40 миллионов людей с подтвержденным диагнозом «болезнь Альцгеймера». Ученые говорят, что к 2050 году таких пациентов будет уже 80 миллионов. По разным оценкам, болезнью Альцгеймера страдает каждый 14-й человек в возрасте старше 65 лет. Точная причина этого недуга до конца не выяснена. Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой — современные лекарства только временно облегчают симптомы. Да и современными их не назовешь — последний препарат был одобрен почти 20 лет назад.
Поэтому новость о том, что на рынок выходит новое перспективное лекарство под названием «Адуканумаб» взбудоражило не только медицинский мир, но и фондовые рынки. Акции фармацевтической компании Biogen, заявившей о производстве препарата, поднялись на 38%. Компания специализируется на разработке дорогостоящих препаратов: это «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (750 тысяч долларов в первый год лечения), «Плегриди» для лечения рецидивирующей формы рассеянного склероза (1 шприц стоит около 1000 долларов, укол надо делать каждые две недели). Сейчас инвесторы ожидают, что новое лекарство принесет им к 2025 году более 4 миллиардов долларов чистой прибыли. Акции других компаний, работающих над лекарствами от болезни Альцгеймера, также выросли в эти дни.
Эффективность еще под вопросом
Как заявляют разработчики, лекарственный препарат создан на основе моноклонального антитела, которое нацелено на белок амилоид, образующий бляшки в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера — он считается биомаркером болезни. Считается, что препарат существенно снижает уровень амилоида, таким образом воздействуя не на симптомы, а на причину заболевания. Но ждать его в России в ближайшие два года не стоит, говорят врачи. Несмотря на то, что лекарство одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), нужно пройти еще несколько стадий согласований, чтобы препарат попал на отечественный рынок.
Кроме того, по информации консультативного комитета FDА, пока нет доказательств предотвращения замедления ухудшения памяти и работы мозга с помощью нового лекарства. Поэтому официальное одобрение медикамента было сделано по ускоренной процедуре, которая предполагает, что компания Biogen должна будет провести дополнительные испытания пользы препарата. Лекарство запретят в случае, если не будет доказана его эффективность, однако до этого «Адуканумаб» будет находится в продаже.
«Адуканумаб» — внутривенный препарат, который должен вводиться только врачом. Эксперты предупреждает, что среди побочных действий лекарства могут быть отек мозга и кровотечения.
- Про «Адуканумаб» пока еще очень мало данных, — говорит Валерий Черненко, врач-невролог-алголог. — Доза, побочные действия требуют уточнения и исследований.
По словам врачей, моноклональные антитела давно используются при лечении. Результаты неплохие. К примеру, похожим препаратом успешно лечат мигрень (он стоит около 3 тысяч долларов в год).
Ирина Милохина
Диагностика и лечение болезни Паркинсона, синдромов паркинсонизма, болезни Альцгеймера
Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой
— В настоящее время существует две группы препаратов для лечения деменции, — говорит Ирина Милохина. — Обе группы замедляют прогрессирование, но не останавливают течение болезни. Нет иллюзий, что «Адуканумаб» будет лечить. Но, тем не менее, патогенетически он интересен — это первый одобренный противоамилоидный препарат. В мире явный недостаток таких препаратов. Болезнь Альцгеймера стоит на первом месте (на втором — болезнь Паркинсона) по частоте встречаемости среди всех нейродегенеративных заболеваний, отличающихся медленной, неуклонной, прогрессирующей гибелью нервных клеток. Одна за другой клетки гибнут, болезнь захватывает все большие зоны мозга. Сейчас мы живем в пандемию ковида, а к 2050 году количество нейродегенеративных заболеваний перешагнет эпидемический порог, и мы будем жить в пандемию болезни Альцгеймера и Паркинсона. Настолько быстро растет количество новых случаев. Основные причины — старение населения и накопление в популяции мутаций. Болезнь Альцгеймера молодеет — уже есть пациенты 40, 50, 55 лет. Поэтому, безусловно, мы все ждем эффективное лекарство, потенциально влияющее на течение деменции.
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