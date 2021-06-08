Каждый съеденный леденец — это несколько микрометров (1 микрометр = 0, 001 миллиметру) новой эмали на зубах. Белок связывается с поврежденной эмалью и восстанавливает ее. Мягкие ткани рта при этом не затрагиваются. Конфеты безопасны и для взрослых, и для детей.

«Две пастилки в день способны восстановить эмаль, а одна — поддерживать здоровье зубов», — объяснил руководитель группы исследователей, профессор кафедры материаловедения и инженерии Мехмет Сарикая.

Кстати, кроме восстановления эмали, леденцы еще обладают и эффектом отбеливания. Так как пептид образует новую эмаль, она светлее натуральной.

«Пастилки работают без перекиси водорода, который ослабляет эмаль. А наоборот, укрепляют и восстанавливают», — подчеркнули преимущество врачи.

Чудо-леденцы уже протестировали на удаленных зубах свиней, крыс и людей. Проверили на живых крысах. Теперь приступают к испытаниям на живых людях. Рассчитывают получить результаты уже в ближайшее время.