Есть конфеты и одновременно лечить зубы. Кажется, мечта многих сладкоежек еще никогда не была настолько близка к реальности. Команда исследователей из Вашингтонского университета разработала леденцы, которые могут восстановить поврежденную зубную эмаль и заметно отбелить зубы. И все это, как уверяют ученые, безопасно и вкусно.
«В леденцах содержится генно-инженерный пептид (белок), ионы фосфора и кальция, которые являются строительным материалом для зубной эмали, — объяснили в пресс-службе
Каждый съеденный леденец — это несколько микрометров (1 микрометр = 0, 001 миллиметру) новой эмали на зубах. Белок связывается с поврежденной эмалью и восстанавливает ее. Мягкие ткани рта при этом не затрагиваются. Конфеты безопасны и для взрослых, и для детей.
«Две пастилки в день способны восстановить эмаль, а одна — поддерживать здоровье зубов», — объяснил руководитель группы исследователей, профессор кафедры материаловедения и инженерии Мехмет Сарикая.
Кстати, кроме восстановления эмали, леденцы еще обладают и эффектом отбеливания. Так как пептид образует новую эмаль, она светлее натуральной.
«Пастилки работают без перекиси водорода, который ослабляет эмаль. А наоборот, укрепляют и восстанавливают», — подчеркнули преимущество врачи.
Чудо-леденцы уже протестировали на удаленных зубах свиней, крыс и людей. Проверили на живых крысах. Теперь приступают к испытаниям на живых людях. Рассчитывают получить результаты уже в ближайшее время.
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