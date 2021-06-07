Жара в прошедший уик-энд в Петербурге понравилась не только горожанам — змеи тоже выползают погреться на солнышке. И не дай бог их потревожить! Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, за выходные доставили первых укушенных гадюками. Одного мужчину средних лет змея укусила в ногу, когда он гулял по лесу в Пушкинском районе. Второй, 66-летний мужчина, пострадал в Тосненском районе Ленобласти — укус пришелся в палец руки. Сейчас оба пациента проходят лечение в стационаре — оно может продлиться 10-14 дней.

Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, обычно за сезон в институт привозят около десятка пострадавших от змей — чаще всего от гадюк. У них развивается сильный отек в месте укуса, возникают болевые ощущения, может быть тошнота или рвота, но температура тела высоко не поднимается — как правило, не выше 37,5 градуса. По словам токсиколога, введение «антигадючьей сыворотки» требуется не всегда — это зависит от скорости распространения отека. Обычно таким пациентам вводят противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин, если у пострадавшего нет хронических заболеваний, применяют гипербарическую оксигенацию (насыщение тканей кислородом, — прим. ред.). Редко, но бывают и так называемые «сухие укусы» — змея укусила, но яд не впрыснула.