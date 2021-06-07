Жара в прошедший уик-энд в Петербурге понравилась не только горожанам — змеи тоже выползают погреться на солнышке. И не дай бог их потревожить! Как рассказали «Доктору Питеру» в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, за выходные доставили первых укушенных гадюками. Одного мужчину средних лет змея укусила в ногу, когда он гулял по лесу в Пушкинском районе. Второй, 66-летний мужчина, пострадал в Тосненском районе Ленобласти — укус пришелся в палец руки. Сейчас оба пациента проходят лечение в стационаре — оно может продлиться 10-14 дней.
Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, обычно за сезон в институт привозят около десятка пострадавших от змей — чаще всего от гадюк. У них развивается сильный отек в месте укуса, возникают болевые ощущения, может быть тошнота или рвота, но температура тела высоко не поднимается — как правило, не выше 37,5 градуса. По словам токсиколога, введение «антигадючьей сыворотки» требуется не всегда — это зависит от скорости распространения отека. Обычно таким пациентам вводят противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин, если у пострадавшего нет хронических заболеваний, применяют гипербарическую оксигенацию (насыщение тканей кислородом, — прим. ред.). Редко, но бывают и так называемые «сухие укусы» — змея укусила, но яд не впрыснула.
Что делать при укусе змеи
сразу же вызвать скорую;
до приезда бригады «03» как можно меньше двигаться. При укусе в руку рекомендуется придать ей так называемое срединное положение — подвязать на косынку в согнутом виде, а при укусе в ногу — уложить пострадавшего горизонтально;
пить воду, чтобы ускорить выведение яда из организма;
при склонности к аллергической реакции можно принять антигистаминные препараты;
категорически нельзя накладывать жгут. По словам врачей, продукты метаболизма, накопившиеся в крови за время пережатия руки или ноги, после снятия жгута могут только ухудшить состояние укушенного;
нельзя также пользоваться «популярным» советом и отсасывать яд из ранки — нет гарантии, что у вас нет ранок или повреждений слизистой полости рта и яд не попадет в кровь еще и вам.
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