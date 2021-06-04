Олег Сагалай заявил, что россияне стали пить меньше спиртных напитков — в среднем взрослый житель страны потребляет около девяти литров алкоголя на человека в год, заявил замглавы Минздрава на полях ПМЭФ. Это меньше, чем годом ранее.

«Статистика на данный момент формируется. В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%», — цитирует слова Сагалая РИА Новости.