Олег Сагалай заявил, что россияне стали пить меньше спиртных напитков — в среднем взрослый житель страны потребляет около девяти литров алкоголя на человека в год, заявил замглавы Минздрава на полях ПМЭФ. Это меньше, чем годом ранее.
«Статистика на данный момент формируется. В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%», —
По данным ВОЗ, зарегистрированное потребление алкоголя определяется как годовой объем продаж чистого алкоголя в литрах на человека в возрасте 15 лет и старше.
Статистика радует. В России с каждым годом потребление алкоголя сокращается — два года назад на человека приходилось 10 литров спиртного. Пиковые значения были в 1994 году — 18 литров на россиянина.
Ранее общественники из организации «Трезвая Россия» опубликовали доклад, в котором говорилось, что в 2020 году более 85% (76 миллионов) трудоспособных россиян признались в употреблении алкоголя. Активисты даже
Больше всего алкоголя пьют вовсе не в России, говорится в отчетах ВОЗ. Наша страна находится лишь в третьем десятке «пьющих» стран. Гораздо выше россиян в рейтинге чехи, немцы, испанцы, португальцы, французы, поляки и даже белорусы.
Ранее нарколог рассказал «Доктору Питеру», что от употребления алкоголя следует ожидать головной боли — независимо от того, что вы пьете. Но чаще голова раскалываться будет от вина. При этом, наркологи считают, что доза спиртного, которая безвредна для организма — это чайная ложка, в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше — это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред.
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