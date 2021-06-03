Существует даже термин «тромбоз путешественника», когда в результате долгого нахождения в неподвижном состоянии у человека пережимаются вены. Формируются застойные явления и могут образовываться тромбы.
Особенно часто проблема возникает у пассажиров эконом-класса (есть даже «синдром пассажиров эконом-класса»), чьи колени упираются в спинку впереди стоящего кресла. Поэтому положение во время полета или поездки — вынужденное и неудобное. На этом фоне пережимаются вены и артерии, и кровоток замедляется.
Сниженная скорость кровообращения нарушает снабжение тканей питательными веществами и кислородом. Постепенно состояние ухудшается, нарастают застойные явления. В сосудах сгущается кровь, и образуются кровяные сгустки.
Это может вызвать:
острые состояния — тромбоз, инфаркт легкого
хронические и подострые состояния — венозная недостаточность, флебит и варикозное расширение вен
Много путешествующие люди страдают от них значительно чаще домоседов. Всего 4 часа в одной позе, без движения — и риск тромбоза глубоких вен повышает четырехкратно.
Врачи рекомендуют путешественникам (независимо, сделали они прививку от коронавируса, или нет) летать в свободной одежде, которая не давит на тело. Кроме того, людям из группы риска следует больше пить воды.
По словам врача-консультанта, специалиста по организации здравоохранения Евгения Ковалева, в Европе уже всерьез задумываются об ограничениях авиаперелетов для прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
- Этот вопрос в Европе обсуждается, но не является официальной позицией ни Евросоюза, на Ассоциации по гражданской авиации, — рассказал «Доктору Питеру» Николай Крючков, врач-иммунолог, эксперт по общественному здоровью.
Но даже если вдруг такое ограничение будет введено, то смысла в нем никакого не будет, уверен эксперт.
- Исследования аденовирусных вакцин («Астразенека», «Спутник V») показали, что реальный риск образования тромбозов повышен только в первые две недели после вакцинации, — рассказывает Николай Крючков. — Это же касается и мРНК-вакцин («Пфайзер» и «Модерна»), где также возможно образование тромбозов (только другого типа), но риск их возникновения высок в первые дни после получения вакцины, а, к примеру, не через два месяца или год. Поэтому говорить о введении каких-то ограничений на полеты для вакцинированных не приходится.
Комментарии0