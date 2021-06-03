Особенно часто проблема возникает у пассажиров эконом-класса (есть даже «синдром пассажиров эконом-класса»), чьи колени упираются в спинку впереди стоящего кресла. Поэтому положение во время полета или поездки — вынужденное и неудобное. На этом фоне пережимаются вены и артерии, и кровоток замедляется.

Сниженная скорость кровообращения нарушает снабжение тканей питательными веществами и кислородом. Постепенно состояние ухудшается, нарастают застойные явления. В сосудах сгущается кровь, и образуются кровяные сгустки.

Это может вызвать:

острые состояния — тромбоз, инфаркт легкого

хронические и подострые состояния — венозная недостаточность, флебит и варикозное расширение вен

Много путешествующие люди страдают от них значительно чаще домоседов. Всего 4 часа в одной позе, без движения — и риск тромбоза глубоких вен повышает четырехкратно.