Диагноз не могли поставить почти полтора года. Маленькая пациентка жаловалась на одышку, боли в груди, нарушение ритма сердца. Однако врачи списывали все симптомы на начавшийся переходный возраст. Родителей успокаивали: «Перерастет!» Не переросла. В конце мая девочку экстренно отправили в Областную клиническую больницу №1 Тюмени. По результатам УЗИ и КТ у нее обнаружили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров — фибролипому. Врачи объясняют задержку в диагнозе тем, что это заболевание крайне редкое.

«Менее одного процента от всех видов опухолей сердца, — привел статистику оперирующий хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Областной клинической больницы №1 Кирилл Горбатиков. — Неизвестно, по какой причине появляется фибролипома. Статистика показывает негативный прогноз у пациентов с этим видом опухоли. Из-за сдавливания артерий и нарушения ритма сердца, есть высокий риск внезапной смерти ребенка. Спасти может только ранняя диагностика».