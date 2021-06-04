Диагноз не могли поставить почти полтора года. Маленькая пациентка жаловалась на одышку, боли в груди, нарушение ритма сердца. Однако врачи списывали все симптомы на начавшийся переходный возраст. Родителей успокаивали: «Перерастет!» Не переросла. В конце мая девочку экстренно отправили в Областную клиническую больницу №1 Тюмени. По результатам УЗИ и КТ у нее обнаружили опухоль правого желудочка сердца размером 12 сантиметров — фибролипому. Врачи объясняют задержку в диагнозе тем, что это заболевание крайне редкое.
«Менее одного процента от всех видов опухолей сердца, — привел статистику оперирующий хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Областной клинической больницы №1 Кирилл Горбатиков. — Неизвестно, по какой причине появляется фибролипома. Статистика показывает негативный прогноз у пациентов с этим видом опухоли. Из-за сдавливания артерий и нарушения ритма сердца, есть высокий риск внезапной смерти ребенка. Спасти может только ранняя диагностика».
Состояние девочки из Тюмени ухудшало еще и то, что опухоль полностью прорастала в толщу миокарда. Тогда как обычно, фибролипома находится вне сердца.
«Была опасность повредить магистральные коронарные артерии, которые проходили с двух сторон от образования», — подчеркнул Кирилл Горбатиков.
Опухоль требовалось иссечь, при этом сохранить клапанные структуры сердца, не затронуть коронарные артерии и восстановить функцию правого желудочка. С задачей справились. Операция на открытом сердце длилась 6,5 часа.
«Мы применяли искусственное кровообращение, — рассказал оперировавший девочку врач. — Операцию проводили по технологии „Dor-2“, которую используют при аневризме левого желудочка».
Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо. Ее больше не беспокоит отдышка, удалось справиться с нарушением ритма. На щеках появился румянец. Улучшился аппетит.
«Мы, родители, до конца жизни будем благодарить врача за спасение дочери, — сказал отец девочки. — Промедление было очень опасно для жизни. Рады, что все благополучно завершилось».
Врачи настроены оптимистично, заболевание никак не скажется на будущем девочки.
«Никаких противопоказаний к беременности и родам, что так важно для любой женщины, нет», — заверили врачи.
«Есть ряд очень серьезных болезней, которые не только тяжело диагностируются, но и их лечение — очень сложный и хрупкий процесс. Этот случай один из таких», — отметил заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ №1 Игорь Бродер.
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