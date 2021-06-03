Сейчас многие чересчур увлечены сериалами — люди покупают подписки на онлайн-платформы и после работы все свое свободное время проводят за ноутбуком. Бывает, сериальный вечер перетекает в такую же ночь. Вместо того, чтобы проживать свою жизнь, осознавать собственные желания, человек уходит в придуманный мир и проживает жизнь героев.

Определить, хобби это или зависимость можно по сюжету сериала, считает психолог Алиса Метелина.