Психолог: "Не выпрыгивайте из штанов" в борьбе со стрессом и не упрекайте себя, когда смотрите сериалы

Неизвестность, напряженная эпидобстановка, постоянное пребывание дома – всё это действует на психику угнетающе. Как не впасть в уныние и бороться со стрессом во время пандемии? Свои советы дали психологи, но предупредили, что психологические проблемы могут поджидать и после того, как всё закончится.

По словам президента Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрея Камина, уныние и тревога в нынешних обстоятельствах вполне нормальная реакция.

- Для начала надо перестать бороться с унынием и принять тот факт, что ситуация у нас не очень веселая. То есть принять нашу объективную реальность. Да, мы все подвергаемся риску заболеть. Если человек примет этот риск и начнет его минимизировать, тогда с ним можно говорить и про веселье, - говорит психолог.

Злость на всё вокруг, по словам психолога, вместо гневных параноидальных постов в интернете можно направить в мирное русло, попытавшись что-то изменить в лучшую сторону.

- Например, вы столкнулись с несправедливостью. Все службы онлайн у нас работают. Пишите, сообщайте, проявляйте свою гражданскую активность и тратьте энергию в мирных целях, - советует Андрей Камин. – С тревогой та же ситуация. Попробуйте понять, чего именно вы боитесь. Это может быть общий страх будущего – тогда надо строить конкретные и реальные планы на обозримое будущее. Если это какой-то определенный страх, подумайте, а вдруг проблему можно решить. Вот сейчас человек меня спросил в интернете: «Где маски?». Я набираю в поиске и вижу две аптеки, до которых могу дойти пешком. Как выяснилось, он даже не попытался сам этого сделать. Я понимаю, что в тревожном состоянии трудно мыслить рационально. Но если он попытался бы решить проблему, наверное, его страх быстро уменьшился.

По мнению руководителя Детского телефона доверия Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анны Ермолаевой, одно из лучших средств против стресса – стабильность и выполнение привычных домашних дел.

- Сейчас большое число людей прилагают максимум возможностей, чтобы пройти курсы обучения, стать лучше, похудеть, детей нагружают дополнительными образовательными программами. Все пытаются «выпрыгнуть из штанов», чтобы минимизировать стресс. Но на самом деле лучшая минимизация стресса – стабильность. То есть надо делать свои привычные дела, ставить задачу, но не сверхзадачу. Иначе продолжается накручивание: «Все что-то делают, а я сижу дома и смотрю сериалы». Это еще больше угнетает, - сказала психолог.

Однако специалисты говорят, что психологические проблемы с окончанием режима самоизоляции не закончатся.

- Не надо гнаться, делать что-то сверхмеры. Живите здесь и сейчас. Самое главное – это даже не страх и стресс, которые возникают сегодня, а те негативные психологические реакции, которые возникнут после того, как все это закончится. Сейчас мы все подсобрались, а потом всех начнет отпускать. Тогда возможен всплеск негативных агрессивных реакций, - предупреждает Анна Ермолаева.

- Надо понимать, что будет светлый промежуток, мы все почувствуем облегчение. А потом, месяца через 4, возникает такое явление как посттравматическое стрессовое расстройство. Это как раз приступы тревоги, - добавляет Андрей Камин.

По словам психолога, гнев, тревога, подавленность будут постепенно уходить, но у всех с разной скоростью – у кого-то сразу «по щелчку» все исчезнет, кому-то предстоит «пологий спуск». Если тревожность и подавленность будут уменьшаться слишком медленно или, наоборот, нарастать, надо обратиться за помощью к психотерапевту.

© Доктор Питер