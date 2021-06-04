Эксперты считают, что подобные тесты надо воспринимать исключительно как развлечение. По их словам, это правда, что сейчас есть информация, какой ген за что отвечает, но в какой степени — данных пока нет или очень мало.

- Допустим, у вас обнаружен ген SYP315 — то есть хуже ферментируется витамин D. «Рекомендуется увеличить его содержание в рационе» — так пишут в расшифровке, — говорит эксперт по диагностике Михаил Толстой. — Но в действительности пока у большинства генов не обнаружена степень влияния, так что, вполне возможно, что у обладателей «условного» гена ферментирование витамина D хуже, чем у других людей, но всего на 1-2%. И тогда его увеличение в рационе может пагубно сказаться на здоровье.

У расшифровщиков генетических тестов, к сожалению, пока отсутствует хорошая практическая база, считает эксперт.

- Гораздо более актуальными генетические тесты будут через лет 10-15, когда у нас появится полноценная база данных по тем десяткам тысяч людей, сдавших их сегодня. Мы также сможем смотреть, следовали ли люди рекомендациям, какой образ жизни вели и делать соответствующие выводы, — отмечает Михаил Толстой. — А пока я вижу генетические анализы как развлечение. Их практическая ценность — только для тех, кто хочет предупредить конкретную наследственную болезнь.

Например, у кого-то бабушка, мама, тетя — диабетики или у них был рак молочной железы. Тогда стоит «копать» в этом направлении, сделать генетический тест и проверить свою предрасположенность к диабету и раку, чтобы принять соответствующие меры заранее.

Такое же мнение высказал и доктор Витор Леви. По его словам, сейчас нет никакого смысла в получении всей карты генетических предрасположенностей, когда у науки и медицины на данный момент нет ни решений, ни рекомендаций по их профилактике и лечению.

- Все новомодные предлагающиеся сегодня типовые генетические исследования без предварительного индивидуального подбора генетиком — это чистого вида профанация и маркетинг, — говорит главврач израильской клиники. — Нас, врачей, интересуют в геноме лишь те мутации, на которые у нас есть практическое решение в виде лекарства, лечения, либо профилактики. Вся остальная информация бесполезна. Если человек болен, допустим, раком, то мы ищем у него именно те мутации, на которые существуют точечные методы лечения, то, что называется «таргетная терапия» (биологическое лечение). Либо мутации, которые являются прогностическим фактором эффективности применения иммунотерапии. Важно понимать, что у пациента, который получал различные виды лечения, часто наблюдается мутирование опухоли — как результат действия препаратов. То есть, та опухоль, которую лечили изначально, уже изменила свою структуру и для ее успешного лечения требуются иные методы.