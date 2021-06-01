Заключенные девяти тюрем штата Уттар-Прадеш (Индия) отказались от условно-досрочного освобождения. Они считают, что оставаться в местах лишения свободы безопаснее, так как там ограничены контакты, а также предоставляют пищу, необходимые лекарства и проводят регулярные медицинские осмотры,
Как сообщают местные СМИ, 21 заключенный подал прошение об УДО, однако после официального подтверждения все мужчины отказались покидать тюрьмы.
Глава индийской тюремной системы Ананд Кумар рассказал журналистам, что заключенные выразили свою позицию в письменном виде, ее нужно «принять и уважать». Кумар также добавил, что после освобождения осужденным «придется бороться, чтобы заработать средства на жизнь».
Из индийских тюрем по УДО уже вышли более 2200 заключенных, еще 9200 были освобождены под залог.
Верховный суд 8 мая распорядился разгрузить тюрьмы и приказал немедленно освободить всех тех заключенных, которые были освобождены под залог или могут выйти по УДО. Причина — «беспрецедентный всплеск» коронавируса в стране.
В Индии пандемия коронавируса бьет все мировые рекорды: инфекция уже унесла тысячи жизней. Из-за вспышки эпидемии COVID-19 в стране распространился редкий грибок мукормикоз (или как его еще называют «черная плесень»). Инфекционное заболевание поражает глазные яблоки и может проникнуть в мозг. Чтобы этого не произошло, индийские врачи вынуждены прибегать к экстренным операциям.
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