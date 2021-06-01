Заключенные девяти тюрем штата Уттар-Прадеш (Индия) отказались от условно-досрочного освобождения. Они считают, что оставаться в местах лишения свободы безопаснее, так как там ограничены контакты, а также предоставляют пищу, необходимые лекарства и проводят регулярные медицинские осмотры, пишет India Today.

Как сообщают местные СМИ, 21 заключенный подал прошение об УДО, однако после официального подтверждения все мужчины отказались покидать тюрьмы.

Глава индийской тюремной системы Ананд Кумар рассказал журналистам, что заключенные выразили свою позицию в письменном виде, ее нужно «принять и уважать». Кумар также добавил, что после освобождения осужденным «придется бороться, чтобы заработать средства на жизнь».