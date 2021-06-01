Самая частая причина появления черных точек на коже, особенно на носу — это изменение гормонального фона или повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к нормальному уровню половых гормонов, из-за чего начинает активно вырабатываться кожное сало, разъясняет врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского Городского кожно-венерологического диспансера Елена Мошкова.
- Но для того, чтобы сформировались черные точки, должны быть еще и предрасполагающие факторы: плохое отшелушивание кожи и изменение вязкости кожного секрета (кожного сала), — поясняет врач. — Кроме того, черные точки могут быть признаком эластоза кожи, который преимущественно проявляется в старческом возрасте. Эластоз кожи — это признак фотостарения, поэтому для сохранения молодости кожи косметологи предостерегают от злоупотребления загаром.
И все-таки, почему же эти точки — черные?
За черный цвет ответственен меланин, который образуется в кожном сале из-за окисления аминокислоты-тирозина.
- Сами по себе черные точки, например, на носу, не являются маркером какого-то болезненного состояния, а могут быть вариантом нормы для определенного типа кожи. Напомню, что тип кожи передается по наследству, — отмечает Елена Мошкова.
Но если вы решите, что бороться с черными точками можно, пытаясь сделать свою жирную кожу, доставшуюся вам по наследству, нормальной, то вы совершите ошибку.
- Не нужно пытаться уходовыми средствами «перевести» кожу в другой тип, например, жирную в нормальный, — говорит дерматолог ГорКВД. — Дело в том, что вам потребуются агрессивные средства, и в результате тип кожи все равно останется свой, но появятся другие проблемы — например, обезвоженность. Правильнее использовать адаптированные щадящие средства, подходящие именно к вашему типу кожи.
Как убрать черные точки на лице
В первую очередь, чтобы убрать некрасивые черные точки, надо делать чистку кожи лица, советует косметолог. А для профилактики их возникновения — использовать кремы, содержащие кислоты (например, азелаиновую) и гоммажи (средства для очищения и отшелушивания). Их отличие от скрабов в том, что гоммаж не содержит твердых абразивных частиц. Очищает кожу он более бережно и при этом ухаживает за ней.
Также для кожи, склонной к черным точкам, показаны химические пилинги. Сейчас производители косметических средств выпускают и всесезонные пилинги, которые можно применять летом.
- Возможно использование наружных средств на основе витамина А, — советует Елена Мошкова. — Однако нужно помнить, что их с осторожностью используют в летний период и они категорически запрещены беременным и в период планирования беременности. На уходовом средстве обязательно должна быть пометка, что оно некомедогенно (комедогенность — характеристика косметических средств, определяющая их способность вызывать образование комедонов (черных точек), то есть тем или иным образом загрязнять и закупоривать поры кожи).
Дерматолог отмечает, что летом, на активном солнце, риск возникновения черных точек на лице может возрастать.
- Не забываем о защите от солнца, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, так как ультрафиолет провоцирует гиперкератоз — чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса, неумеренное ороговение кожи, что в свою очередь усугубляет проблему черных точек, комедонов, — резюмирует врач-дерматолог.
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