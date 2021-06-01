Самая частая причина появления черных точек на коже, особенно на носу — это изменение гормонального фона или повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к нормальному уровню половых гормонов, из-за чего начинает активно вырабатываться кожное сало, разъясняет врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского Городского кожно-венерологического диспансера Елена Мошкова.

- Но для того, чтобы сформировались черные точки, должны быть еще и предрасполагающие факторы: плохое отшелушивание кожи и изменение вязкости кожного секрета (кожного сала), — поясняет врач. — Кроме того, черные точки могут быть признаком эластоза кожи, который преимущественно проявляется в старческом возрасте. Эластоз кожи — это признак фотостарения, поэтому для сохранения молодости кожи косметологи предостерегают от злоупотребления загаром.

И все-таки, почему же эти точки — черные?

За черный цвет ответственен меланин, который образуется в кожном сале из-за окисления аминокислоты-тирозина.

- Сами по себе черные точки, например, на носу, не являются маркером какого-то болезненного состояния, а могут быть вариантом нормы для определенного типа кожи. Напомню, что тип кожи передается по наследству, — отмечает Елена Мошкова.

Но если вы решите, что бороться с черными точками можно, пытаясь сделать свою жирную кожу, доставшуюся вам по наследству, нормальной, то вы совершите ошибку.

- Не нужно пытаться уходовыми средствами «перевести» кожу в другой тип, например, жирную в нормальный, — говорит дерматолог ГорКВД. — Дело в том, что вам потребуются агрессивные средства, и в результате тип кожи все равно останется свой, но появятся другие проблемы — например, обезвоженность. Правильнее использовать адаптированные щадящие средства, подходящие именно к вашему типу кожи.