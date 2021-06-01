Инъекции разных вакцин — выигрышная стратегия

- Многие, сделав прививку от коронавируса, теперь пытаются понять, сколько должно быть антител, чтобы гарантированно защититься от коронавируса. Некоторые врачи и даже ученые рассказывают, как им удалось достичь запредельно высокого уровня антител с помощью третьей или четвертой прививки. Они все правильно делают?

- В некотором смысле это горе от ума. Количество антител у людей образуется разное. Это просто особенность нашего иммунитета, следствие нашей индивидуальности. Кроме того, уровень антител меняется со временем после заболевания или через пару недель после прививки он высок, потом он снижается, но это совсем не означает, что иммунность потеряна. В костном мозге остаются клетки памяти, которые начинают размножаться и быстро производить новые антитела при повторный инфекции.

В отсутствии клинических испытаний начинает развиваться «народная наука», когда люди измеряют уровень антител, видят, что они падают ниже какого-то уровня и решают еще раз, как они говорят, «подколоться». Данных о том, что это делать необходимо, нет. Есть определенные данные о том, что комбинация вакцин может быть выигрышной стратегией для создания длительного иммунитета, но под комбинацией понимаются уколы не одной вакцины, а разных вакцин.

- То есть нет никакого особого смысла ходить и проверять свои антитела после прививки?

- Если бы люди на одном и том же тесте проверяли динамику изменения уровня антител после вакцинации (или собственно инфекции) и потом каким-то образом сообщали куда-то, заболели они или нет, насколько тяжело заболели и т. д., это помогло бы разработчикам оценить, когда именно иммунитет теряется. Послевакцинальные исследования, которые наверняка у нас ведутся в каком-то виде, должны включать в себя эту информацию. Но сила таких исследований в стандартном способе их проведения, большом количестве участников и статистических методах анализа результатов по сравнении с какой то контрольной группой. В отсутствии этого, особого смысла в такого рода действиях нет.

- Через госуслуги предлагается заполнять дневник самонаблюдения.

- По-моему, это не очень эффективная система, она вряд ли позволяет выявлять редкие случаи поствакцинальных осложнений. Отделить эффект вакцины в долговременном наблюдении после вакцинации от других, несвязанных эффектов, включая неизбежную смерть некоторых вакцинированных — не из-за, а после вакцинации — это очень непростая задача, особенно если речь идет о нескольких десятках случаев на миллион.