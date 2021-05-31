Врачи выяснили, при каком способе ИВЛ пациенты с COVID-19 быстрее выходят из реанимации

Однако в некоторых руководствах по лечению COVID-19 рекомендуется переводить пациентов на трахеостому только через 14 дней. Связано это с тем, что таким образом медики стараются снизить риски передачи заболевания от пациентов к врачам, так как он высок именно на ранних стадиях развития SARS-CoV-2. А для постановки трахеостомы требуется хирургическое вмешательство.

Результаты показали, что заразиться таким способом практически невозможно. Из возможных подтвержденных случаев передачи болезни отметили только пять вероятных.