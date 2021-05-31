Врачи выяснили, при каком способе ИВЛ пациенты с COVID-19 быстрее выходят из реанимации

Выписка из отделения интенсивной терапии на семь дней раньше. Результаты, действительно, впечатляют. Исследование британских врачей опубликовали в медицинском журнале
До 70 процентов пациентов, которые поступают в отделение интенсивной терапии с COVID-19, требуется инвазивная вентиляция легких», — говорится в исследовании.
Однако в некоторых руководствах по лечению COVID-19 рекомендуется переводить пациентов на трахеостому только через 14 дней. Связано это с тем, что таким образом медики стараются снизить риски передачи заболевания от пациентов к врачам, так как он высок именно на ранних стадиях развития SARS-CoV-2. А для постановки трахеостомы требуется хирургическое вмешательство.
Результаты показали, что заразиться таким способом практически невозможно. Из возможных подтвержденных случаев передачи болезни отметили только пять вероятных.
«Мы обнаружили, что трахеостомия связана со снижением смертности у пациентов с COVID-19. А ранняя трахеостомия связана с сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии», — пишут авторы исследования.
Так же среди положительного влияния ранней установки трахеостомы назвали сокращение сроков отлучения от ИВЛ, меньшее количество осложнений, по сравнению с эндотрахеальной интубацией (при этом варианте вентиляции в гортань и трахею помещают специальную трубку, через которую подается кислород).
Выводы британских медиков подтверждают и российские коллеги, наблюдающие пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких.
Пациенты с трахеостомой быстрее показывают улучшение, по сравнению с теми, кому проведена эндотрахеальная интубация, — сообщил порталу «Доктор Питер» анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин.
Однако врачи считают, что пациентов с COVID-19 не стоит немедленно интубировать и переводить на ИВЛ, для начала достаточно дать высокий поток кислорода через маску и положить на живот. Сатурация может подняться до необходимой нормы довольно быстро.
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