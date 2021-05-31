Рак легкого занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний, напомнили врачи. Чтобы вовремя его распознать, эксперты Ростовского НМИЦ онкологии описали симптомы рака легкого, факторы риска, способствующие развитию онкопатологии, и составили рекомендации по профилактике заболевания.

– Всемирный День без табака, который проводится 31 мая — хороший повод задуматься о своем здоровье, особенно о состоянии легких. Курение провоцирует развитие минимум 15 форм рака. Но в отношении органов дыхания активное и пассивное курение — это фактор риска №1, — отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор Олег Кит.