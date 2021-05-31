Рак легкого занимает лидирующую позицию в структуре заболеваемости и смертности среди всех онкологических заболеваний, напомнили врачи. Чтобы вовремя его распознать, эксперты Ростовского НМИЦ онкологии описали симптомы рака легкого, факторы риска, способствующие развитию онкопатологии, и составили рекомендации по профилактике заболевания.
– Всемирный День без табака, который проводится 31 мая — хороший повод задуматься о своем здоровье, особенно о состоянии легких. Курение провоцирует развитие минимум 15 форм рака. Но в отношении органов дыхания активное и пассивное курение — это фактор риска №1, — отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор Олег Кит.
Онкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:
постоянный кашель(в том числе с кровью);
одышка;
боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);
осиплость голоса;
потеря веса и общее недомогание.
При таких симптомах необходимо обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу. Врач осмотрит пациента и при необходимости назначит КТ легких (или другой метод диагностики), который поможет подтвердить или исключить болезнь.
Также онкологи напоминают, что курение (как активное, так и пассивное), работа на вредном производстве, хронические заболевания лёгких, наличие близких родственников, болевших раком легкого, а также возраст старше 40 лет относятся к факторам, которые могут спровоцировать болезнь.
Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек, а также регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию.
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