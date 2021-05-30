Случаи заболевания COVID-19 как минимум через две недели после полного курса вакцинации на конец апреля были зафиксированы у 0,01% привитых американцев. При этом большинство заболевших — женщины (63%). Об этом пишет Business Insider со ссылкой на недавний отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Эти данные не противоречат и результатам клинических испытаний вакцин. Как сообщает издание, вакцина Pfizer против COVID-19 показала эффективность 96,4% у мужчин и 93,7% у женщин. Эффективность вакцины Moderna составила 95,4% у мужчин и 93,1% у женщин. Прививка же Johnson & Johnson снижает риск тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.