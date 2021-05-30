Случаи заболевания COVID-19 как минимум через две недели после полного курса вакцинации на конец апреля были зафиксированы у 0,01% привитых американцев. При этом большинство заболевших — женщины (63%). Об этом
Эти данные не противоречат и результатам клинических испытаний вакцин. Как сообщает издание, вакцина Pfizer против COVID-19 показала эффективность 96,4% у мужчин и 93,7% у женщин. Эффективность вакцины Moderna составила 95,4% у мужчин и 93,1% у женщин. Прививка же Johnson & Johnson снижает риск тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.
По словам Сабры Кляйн, содиректора Центра женского здоровья, половых и гендерных исследований Джонса Хопкинса, эти результаты «немного озадачивают». Она отметила, что обычно у женщин более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин, что частодает большую защиту. По мнению ученых, это может быть связано с более высоким уровнем эстрогена (женский половой гормон), который стимулирует иммунную систему.
Специалист предположила, что эта закономерность не обнаруживается с вакцинами против ковида из-за большего числа вакцинированных на сегодня женщин. Также женщины чаще сдают тесты и сообщают о болезни при появлении симптомов. Кроме того, женщин больше и среди медработников, которые регулярно проходят обследование на коронавирус. Однако точное объяснение, по словам эксперта, дать трудно без дополнительных исследований, как каждый пол реагирует на вакцины.
На эффективность вакцин у женщин может в том числе влиять возраст. Согласно отчету CDC, в среднем заболевшие COVID-19 после прививки были в возрасте от 40 до 74 лет. По словам Сабры Кляйн, у большинства женщин менопауза наступает в период между 40 и 60 годами, что может частично объяснить, почему эффективность вакцины была ниже в этой группе. «Мы знаем, что часть женского иммунитета определенно снижается в постменопаузе и связана со снижением уровня эстрогена», — говорит специалист.
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