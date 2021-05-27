С 12 и старше. В США завершились масштабные исследования вакцины Moderna от коронавируса на детях TeenCOVE. В кампании приняли участие 3732 ребенка из разных штатов Америки. 2488 вкололи препарат, 1244 - плацебо. Результаты ошеломляющие, по данным специалистов, эффективность прививки оказалась почти 100 процентов для детей от 12 до 18 лет. Ни один ребенок не заболел Covid по истечению двух недель со второго укола. При этом в группе плацебо были те, у кого диагностировали вирус. Правда, в легкой форме.

В течение месяца руководство компании Moderna передаст данные испытаний в медицинские ведомства США и Великобритании, чтобы получить разрешение на вакцинацию детей.

"Мы рады, что наша вакцина способна эффективно предотвращать COVID-19 у подростков" - цитирует исполнительного директора компании Moderna Стефана Бансела Daily Mail .

Сейчас Moderna проводит исследование KidCOVE. Прививают детей от 6 до 11 лет. Результаты появятся уже через несколько недель. По первым же данным, прививка в этой возрастной группе эффективна на 96 процентов.

Тем временем в США уже разрешили прививать подростков вакциной Pfizer, исследования подтвердили эффективность и относительную безопасность для этого возраста. Правда, масштабную прививочную кампанию пока не объявили, так как дети, все же, переносят вирус легче взрослых.

У россиян тоже есть возможность привиться импортными вакцинами, которые еще не сертифицировали в нашей стране. Правда, один из способов довольно дорогостоящий, а второй - еще не утвержденный. Сейчас за импортной вакциной, а вместе с ней и международным сертификатом и будущим разрешением на въезд в Европу, можно отправиться в Израиль. Страна открыта для въезда. Там же можно получить в одной из клиник свою прививку. Вернуться домой и через 30 дней отправиться за второй частью вакцины. По самым скромным подсчетам на такую авантюру вам придется потратить минимум 100 тысяч рублей (два раза слетать в Тель-Авив и обратно - 50-52 тысячи, где-то остановиться, пройти обследование в клинике и получить свою дозу вакцины). По слухам, некоторые клиники планируют подготовить специальные программы для медицинского туризма на вакцинацию. Пока таких предложений нет. Кстати, если вы проходите лечение в Израиле по поводу других заболеваний, прививку вам сделают бесплатно.

Второй вариант: дождаться, пока клиника "Хадасса" (представительство крупного израильского медцентра), которая располагается в "Сколково" все же договорится с Роспотребнадзором России и получит разрешение вакцин Moderna и Pfizer. Благодаря расположению в "Сколково" клиника входит в медицинский кластер, который может принимать участие в исследовании препаратов. Фактически, все желающие привиться перейдут в статус "фокус-группы". Сколько будет стоить услуга, и когда она станет доступна - пока неизвестно.