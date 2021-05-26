Летом, кроме солнечных ожогов, можно приобрести еще одну проблему с кожей - стойкое нарушение пигментации. Как рассказала «Доктору Питеру» врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского ГорКВД Елена Мошкова, в большинстве случаев это связано с тем, что многие забывают пользоваться солнцезащитными средствами. Но не только. Доктор назвала основные причины, из-за которых на лице и теле могут появиться пигментные пятна.

Генетика. У некоторых людей есть ген, отвечающий за «веснусчатость», поэтому такие небольшие пигментные пятна бывают не только у светлокожих и светловолосых. Так как солнечный свет провоцирует выработку естественного пигмента кожи - меланина, летом веснушек становится больше и они темнеют. Впервые они обычно появляются в возрасте 5 лет, а после 30 их количество может уменьшиться.

Изменение гормонального фона, беременность. Чаще всего с эстетической точки зрения людей беспокоят достаточно крупные пятна, возникающие на коже лба, щек, верхней губы – это так называемая очаговая гиперпигментация или хлоазма. Как правило, вероятность ее появления тоже передается по наследству. Очень часто хлоазма дает о себе знать на фоне изменения гормонального фона, приема эстрогенных препаратов, а также во время беременности — в этот период жизни женщины коричневые пятна могут появляться не только на лице, но и на коже молочных желез, на белой линии живота, вокруг пупка.

Проблемы с пищеварением, неврозы. Симметрично расположенные пигментные пятна на коже вокруг рта, в носогубных складках могут быть маркером заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также неврозов. Кроме того, есть взаимосвязь формирования пигментации при гельминтозах, а также на фоне воспалительных заболеваний половых органов.

Хронические заболевания печени. Есть особая категория пигментных пятен — так называемые «печеночные». Они обычно с гладкой поверхностью и желто-бурого цвета.

Возрастные изменения. Действительно, нарушение пигментации кожи не всегда связано с заболеваниями внутренних органов, а возникают «от старости». С возрастом замедляются процессы обмена веществ и микроциркуляции, уменьшается синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Плюс к тому у кожи есть память. Активный загар, пусть даже только в юности, в зрелом возрасте может провоцировать неравномерный «пестрый вид кожи»- идиопатический гипомеланоз, появляются лентиго (плоские образования бурого цвета с чёткими границами и медленным ростом) и себорейный кератоз (доброкачественное новообразование кожи).