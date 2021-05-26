Продукты и товары с пальмовым маслом в ближайшее время могут сильно подняться в цене. Самое потребляемое пищевое масло в мире за последний год подорожало более чем на 120%. Общественность вновь заговорила о пользе и вреде пальмового масла и о том, стоит ли покупать продукты, в которых оно содержится.

Что такое пальмовое масло

Пальмовое масло производят как из плодов, так и из семян растения, а на рынке продукт можно найти и в натуральном, и в очищенном виде. Нерафинированное масло не проходит никаких обработок и сохраняет полезные для здоровья витамины А и Е. Оно красного цвета. Имеет приятный вкус и запах фиалок. Особенно богато витаминами пальмоядровое масло - масло из косточки плода. Рафинированное и дезодорированное пальмовое масло бесцветно и не имеет запаха. Именно его используют в промышленных масштабах при производстве продуктов питания.

Особенные свойства пальмового масла

Пальмовое масло в соотношении 50/50 содержит неполезные насыщенные жиры (что редко бывает в растительных маслах) и полезные ненасыщенные, которые «разжижают» кровь и «чистят» сосуды. То есть, если «мерить» на холестерин и степень риска развития атеросклероза, то в сравнении со сливочным (где в составе только насыщенные жиры) пальмовое полезнее, но проигрывает любому растительному.

В Роспотребнадзоре, ссылаясь на ВОЗ, предупреждают, что пальмовое масло может увеличивать риск возникновения ишемической болезни сердца и повышать уровень «плохого» холестерина в крови.

О пальмовом масле в детских смесях

"Минус пальмового масла - пальмитиновая кислота, которая в нем содержится, может отщепляться в кишечнике, связываться с кальцием, образуя соль, и как следствие - снижает всасывание кальция из молока, в которое добавлено пальмовое масло. Стул у малыша при этом уплотняется и снижается его частота, - поясняет врач, к.м.н. Гульнара Мазитова. - Пальмитиновая кислота содержится в натуральном грудном молоке, но она имеет другую структуру и всасывается без потерь кальция. Разработчики молочных смесей придумали технологию изменения структуры (бета-масло), чтобы пальмитиновая кислота была такая, как в грудном молоке. Стоимость такого продукта значительно выше, чем смеси с "базовой" пальмой".

Техническое пальмовое масло