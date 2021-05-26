Продукты и товары с пальмовым маслом в ближайшее время могут сильно подняться в цене. Самое потребляемое пищевое масло в мире за последний год подорожало более чем на 120%. Общественность вновь заговорила о пользе и вреде пальмового масла и о том, стоит ли покупать продукты, в которых оно содержится.
Что такое пальмовое масло
Пальмовое масло производят как из плодов, так и из семян растения, а на рынке продукт можно найти и в натуральном, и в очищенном виде. Нерафинированное масло не проходит никаких обработок и сохраняет полезные для здоровья витамины А и Е. Оно красного цвета. Имеет приятный вкус и запах фиалок. Особенно богато витаминами пальмоядровое масло - масло из косточки плода. Рафинированное и дезодорированное пальмовое масло бесцветно и не имеет запаха. Именно его используют в промышленных масштабах при производстве продуктов питания.
Особенные свойства пальмового масла
Пальмовое масло в соотношении 50/50 содержит неполезные насыщенные жиры (что редко бывает в растительных маслах) и полезные ненасыщенные, которые «разжижают» кровь и «чистят» сосуды. То есть, если «мерить» на холестерин и степень риска развития атеросклероза, то в сравнении со сливочным (где в составе только насыщенные жиры) пальмовое полезнее, но проигрывает любому растительному.
В Роспотребнадзоре, ссылаясь на ВОЗ, предупреждают, что пальмовое масло может увеличивать риск возникновения ишемической болезни сердца и повышать уровень «плохого» холестерина в крови.
О пальмовом масле в детских смесях
"Минус пальмового масла - пальмитиновая кислота, которая в нем содержится, может отщепляться в кишечнике, связываться с кальцием, образуя соль, и как следствие - снижает всасывание кальция из молока, в которое добавлено пальмовое масло. Стул у малыша при этом уплотняется и снижается его частота, -
Техническое пальмовое масло
"В мире нет деления на пищевое и техническое масло: любое можно использовать для техцелей, - развенчивает миф о вреде пальмового масла
Плюсы пальмового масла:
- Устойчиво к окислению. Сроки годности больше, чем у подсолнечного в 20-30 раз.
- Температура плавления у пальмового масла выше, чем у обычных растительных, поэтому оно востребовано пищевой промышленностью.
- Нерафинированное пальмовое масло содержит витамин Е и подобные ему вещества больше, чем оливковое масло; витамин А и ему подобные вещества больше, чем в рыбьем жире.
Почему "запрещают" пальмовое масло
Причина популярности пальмового масла среди производителей очевидна. Оно стоит дешево и увеличивает срок годности продуктов. Считается, что именно эти качества и вызывают нападки на "пальму". Есть мнение, что критика в адрес пальмового масла — это просто заказной черный пиар со стороны производителей других видов жиров.
Противники "пальмы" возмущены и тем, что в погоне за производством дешевого масла вырубаются тысячи гектаров лесов, из-за чего гибнут флора и фауна. Дело в том, что это растение – монокультура. На почвах после нее уже мало что может вырасти. Но по сути это не имеет отношения к фактическим свойствам пальмового масла.
© ДокторПитер
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