Летом лучше воздержаться от некоторых медицинских процедур, предупреждают врачи. Солнце может обжечь поврежденную кожу, тем самым нанеся ей еще больший вред, а жара создает идеальные условия для размножения различных микроорганизмов под стерильными повязками.
Переносим плановые операции
В список запретных "летних" процедур в первую очередь попадают всевозможные операции (конечно, если речь не идет об экстренной помощи). Постарайтесь их перенести на несколько месяцев. Тоже самое можно сказать и про пластические операции.
«Дело в том, что жаркая погода повышает риск развития инфекционных послеоперационных осложнений на 29%. Летом мы сильно потеем, поэтому под повязкой создается повышенная влажность, что способствует размножению патогенных микроорганизмов», — рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.
Из-за жары швы под повязкой могут долго заживать. Не нужно паниковать, если плановой операции все же не избежать. Достаточно помнить, что летом нужно чаще обрабатывать швы и следовать всем инструкциям врача. К тому же, у «летних» операций есть и положительные стороны: в это время года повышается иммунитет, быстрее образуется коллаген, улучшается местное кровообращение, что обеспечивает хорошее восстановление тканей. Также летом отсутствует резкий перепад температур, что уменьшает нагрузку на организм, пояснила акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Юлия Карпеева.
Удаление родинок откладываем до осени
Еще одна процедура, от которой стоит отказаться — это удаление родинок.
«После удаления родинки на коже может образоваться пигментное пятно из-за воздействия солнечных лучей. К тому же летом мы больше потеем, а пот плюс повышенная влажность повышают риск «заноса» инфекции даже на закрытую ранку», — пояснил Константин Хоманов.
Удалять родинку на теле летом можно, если вы уверены, что сможете в течение двух месяцев закрывать травмированный участок кожи одеждой. В крайних случаях наносить на место удаления солнцезащитный крем SPF-50.
Другая ситуация с удалением родинок на лице. Такие операции медики настоятельно рекомендуют отложить до осени или зимы. В жару ходить с закрытым лицом или толстым слоем крема — так себе удовольствие. Поэтому лучше подождать пару месяцев.
Ряд косметологических процедур под запретом
Некоторые процедуры, которые женщины так любят делать у косметолога, летом строго противопоказаны. К ним относятся все манипуляции с кожей, после которых она остается травмированной: кислотные пилинги, лазерная шлифовка, отбеливание (как у специалиста, так и в домашних условиях), лечение угревой сыпи и лазерная эпиляция лица (солнечные лучи могут нанести существенный вред уже травмированной коже), горячие обертывания, инъекции (например, мезотерапия и ботокс).
Летом будут полезны любые косметологические процедуры, которые не оказывают травмирующего воздействия на кожу и насыщают ее влагой. Присмотритесь к увлажняющим маскам, холодным обертываниям, ручному и аппаратному массажу.
Про склеротерапию
Склеротерапия — это процедура, которая используется для лечения заболеваний сосудистой и лимфатической системы, а также сосудистых новообразований. Она помогает избавиться от варикозного расширения вен без хирургического вмешательства. Все манипуляции производятся через прокол кожи иглой, что обеспечивает максимальную безопасность пациента и оптимальный функциональный и косметический эффект.
Однако флебологи предупреждают, что ноги после этой процедуры нельзя подставлять солнцу в течение полутора-двух месяцев. Иначе на коже в тех местах, куда введен препарат, могут появиться темные пятна — и избавиться от них потом будет невозможно. В солярий по той же причине ходить тоже нельзя. Кроме того, после процедуры врач обычно рекомендует носить компрессионное белье. В жару это будет нелегким испытанием.
© ДокторПитер
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