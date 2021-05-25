Летом лучше воздержаться от некоторых медицинских процедур, предупреждают врачи. Солнце может обжечь поврежденную кожу, тем самым нанеся ей еще больший вред, а жара создает идеальные условия для размножения различных микроорганизмов под стерильными повязками.

Переносим плановые операции

В список запретных "летних" процедур в первую очередь попадают всевозможные операции (конечно, если речь не идет об экстренной помощи). Постарайтесь их перенести на несколько месяцев. Тоже самое можно сказать и про пластические операции.

«Дело в том, что жаркая погода повышает риск развития инфекционных послеоперационных осложнений на 29%. Летом мы сильно потеем, поэтому под повязкой создается повышенная влажность, что способствует размножению патогенных микроорганизмов», — рассказал врач-терапевт Константин Хоманов.

Из-за жары швы под повязкой могут долго заживать. Не нужно паниковать, если плановой операции все же не избежать. Достаточно помнить, что летом нужно чаще обрабатывать швы и следовать всем инструкциям врача. К тому же, у «летних» операций есть и положительные стороны: в это время года повышается иммунитет, быстрее образуется коллаген, улучшается местное кровообращение, что обеспечивает хорошее восстановление тканей. Также летом отсутствует резкий перепад температур, что уменьшает нагрузку на организм, пояснила акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Юлия Карпеева.

Удаление родинок откладываем до осени

Еще одна процедура, от которой стоит отказаться — это удаление родинок.

«После удаления родинки на коже может образоваться пигментное пятно из-за воздействия солнечных лучей. К тому же летом мы больше потеем, а пот плюс повышенная влажность повышают риск «заноса» инфекции даже на закрытую ранку», — пояснил Константин Хоманов.

Удалять родинку на теле летом можно, если вы уверены, что сможете в течение двух месяцев закрывать травмированный участок кожи одеждой. В крайних случаях наносить на место удаления солнцезащитный крем SPF-50.

Другая ситуация с удалением родинок на лице. Такие операции медики настоятельно рекомендуют отложить до осени или зимы. В жару ходить с закрытым лицом или толстым слоем крема — так себе удовольствие. Поэтому лучше подождать пару месяцев.

Ряд косметологических процедур под запретом

Некоторые процедуры, которые женщины так любят делать у косметолога, летом строго противопоказаны. К ним относятся все манипуляции с кожей, после которых она остается травмированной: кислотные пилинги, лазерная шлифовка, отбеливание (как у специалиста, так и в домашних условиях), лечение угревой сыпи и лазерная эпиляция лица (солнечные лучи могут нанести существенный вред уже травмированной коже), горячие обертывания, инъекции (например, мезотерапия и ботокс).

Летом будут полезны любые косметологические процедуры, которые не оказывают травмирующего воздействия на кожу и насыщают ее влагой. Присмотритесь к увлажняющим маскам, холодным обертываниям, ручному и аппаратному массажу.