Новые спиннеры: Роспотребнадзор проверит, как влияют на детей популярные игрушки-сквиши

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам проверить, какое влияние оказывают популярные игрушки-антистресс на детей (речь идет о поп-итах, симпл-димплах, сквишах). В ведомстве отметили, что изначально эти игрушки создавались для людей с неврологическими расстройствами.

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс игрушек поп-ит, симпл-димпл и сквиш на детей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение", - говорится в сообщении.

Помимо этого ведомство опубликовало памятку, как правильно выбирать популярные игрушки. Так, маркировка должна быть как и у изделия, так и на самой игрушке. На ней должен быть товарный знак (при наличии), информация о производителе, должна быть указана страна, где изготовили игрушку. Помимо этого на изделии должен быть указан минимальный возраст ребенка, способы ухода, сроки годности (если они установлены) и условия хранения. Игрушка не должна иметь резкого запаха.

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Справка:

В последнее время среди детей пользуются популярностью так называемые антистресс-игрушки – поп-ит, симпл-димпл, сквиш и тому подобные. Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии на них изделие издает щелкающий звук.

Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму.

Ранее "Доктор Питер" писал, что уже много лет большую опасность для детей представляет игрушка-конструктор, выполненная из множества магнитных шариков. Дети глотают эти шарики, результат — малышу нужна экстренная операция. Когда такие игрушки только появились в 2013-2014 годах, врачи говорили о настоящей эпидемии среди малолетних: они глотали магниты, которые соединялись в кишечнике и вызывали в нем некроз тканей. В результате дети подвергались калечащим операциям. Некоторых спасти не удалось, дети умирали. Роспотребнадзор обещал отозвать из продажи калечащие детей игрушки, но все осталось на своих местах. Обещали разобраться с проблемой и в Минпромторге , безрезультатно.

Софья Хромова

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