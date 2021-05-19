Можно ли на самом деле пить во время еды - мнение врача

Пить до, во время и после еды - можно или нельзя, полезно или вредно? Такие вопросы чаще всего задают врачам те, кто старается правильно питаться и следит за весом. Разобрались с экспертом, стоит ли запивать еду и есть ли смысл перед обедом насильно вливать в себя стакан воды.

Без воды жизнь невозможна, но без какого количества воды? Кто-то пьет много и с желанием, другой не может заставить себя проглотить даже 100 мл, редко испытывает чувство жажды и не имеет большой потребности в воде в течение дня.

Три основных источника воды для организма:

Питьевая вода, которую мы получаем благодаря различным напиткам; Вода, содержащаяся в пищевых продуктах (в твердой пище); «Метаболическая» вода, которая образуется в результате окисления углеводов, жиров и белков.

Абсолютной цифры, сколько воды пить в сутки, не существует. Это зависит от пола, возраста человека, состояния организма - болен или здоров, образа жизни - где работает и много ли двигается, времени года - жаркое или прохладное и так далее.

Базовая или минимальная потребность жидкости (мы говорим о любой жидкости) - это 30 мл на кг массы тела в сутки у любого живого организма, включая детей на полном прикорме.

А вот по поводу того, надо ли пить до, во время и после еды, есть более четкие врачебные рекомендации.

- Пить воду за 15 минут или полчаса до еды можно, но бессмысленно. На пищеварении и количестве соляной кислоты и желудочного сока это никак не скажется, - говорит врач-терапевт Елена Черненко. - За 15 минут 200-250 мл воды пройдет пищевод, достигнет желудка и уйдет в 12-перстную кишку. Таким образом, съедать меньше никак не получится. Вода уйдет, а каша останется. И через 15-30 минут вы можете снова почувствовать голод.

Врач также отмечает, что запивать еду, когда обедаешь или ужинаешь, не вредно.

- Во время еды пить можно. Но не литрами - достаточно четверти или трети жидкости в зависимости от размера порции, которую вы сейчас съедаете, - советует терапевт. - В желудке образуется более жидкий комок, который лучше переварится. Не возбраняется пить и после еды. Через час-два, если хочется много.

По словам врача, не стоит приписывать волшебных свойств и воде с лимоном натощак.

- Если у вас есть склонность к поносам и иногда случается диарея, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом - гастрит, язвенная болезнь, водой с лимоном не стоит начинать день, - отмечает Елена Черненко.

Анна Майская

© Доктор Питер