Если говорить о гендерной статистике, то от онкологических заболеваний чаще всего страдают мужчины, так как у них больше рисков для их проявлений, рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, передают "РИА Новости" .

В целом, риску подвержены люди с ожирением, вирусом папилломы человека и курильщики. Не стоит и забывать про возраст: под ударом те, кому 65+.

Существует также статистика, по которой можно судить, какой вид рака больше всего распространен в России, говорит главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"В структуре онкологической заболеваемости первое место и в России, и в Москве, и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Дальше по нисходящей – колоректальный рак, рак легкого, рак желудка", - рассказал он.

Эксперт напомнил, что чем раньше удается выявить заболевание, тем эффективнее будет лечение. Если вы подозреваете у себя онкологию, не откладывайте поход к специалисту в долгий ящик. Онколог перечислил симптомы, которые должны насторожить: резкая потеря веса, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен.