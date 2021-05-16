Убивает вирус за сутки: ученые успешно испытали первое лекарство от COVID-19

К 2023 году человечество может получить эффективный препарат, который убивает коронавирус в тканях легких. Лабораторные исследования на мышах показали его эффективность - вирус был обезврежен за 24 часа.

Несмотря на появление нескольких вакцин от коронавируса, до сих пор не существует средства с доказанной эфективностью, направленного именно на вирус SARS-CoV-2. Над созданием лекарства от ковида работают в разных странах мира, в том числе, и в России.

Пока реальный прорыв удалось сделать ученым из Австралии в сотрудничестве с американцами. Результаты лабораторных испытаний препарата, созданного ими, опубликованы в журнале Molecular Therapy.

"Мы представляем высокоэффективный терапевтический препарат против инфекции SARS-CoV-2 с использованием новой системы доставки липидных наночастиц, - говорится в сообщении ученых. - Он может применяться уже при первых признаках COVID-19 у людей. Мы предполагаем, что он будет весьма полезным при лечении ковид в качестве дополнительной терапии - плюсом к вакцинации".

Так наночастицы siRNA атакуют вирус.

Разработка средства велась с апреля прошлого года. Испытывали препарат на лабораторных мышах. В организм зараженных вирусом грызунов вводили липидные наночастицы. Они никак не влияли на здоровые клетки и ткани, но прицельно убивали SARS-CoV-2. Эффект наступил в первые 24 часа - вирус был уничтожен на 99,9%.

"Препарат разрушает геном вируса - он больше не может расти. Наночастицы находят вирус и уничтожают его. Похоже на то, как ракета с тепловым наведением поражает цель. Препарат проникает во все клетки легких, но разрушает только те, что поражены вирусом, — цитирует ученых издание ABC.net. - И это действительно одно из первых таких средств прямого терапевтического действия в мире".

Называть препарат лекарством от ковида не совсем правильно. Это терапия, которая может снизить количество вируса в легких на 99,9%, «но это почти так же хорошо, как и лекарство», отмечают исследователи.

«Препарат поможет тем, кто опоздал с вакцинацией, заразился коронавирусом и госпитализирован в отделение интенсивной терапии, - говорят ученые - Вводить его будут в виде инъекции, курсом - 4 или 5 уколов. Возможна и разовая доза для тех, кто встретился с вирусом, например, пообщавшись с заболевшим".

Препарат может быть доступен уже в 2023 году, в зависимости от результатов следующей фазы клинических испытаний.

«Помните, что коронавирус никуда не денется - теперь мы будем жить с ним вечно, - напоминают ученые. - Препарат будет работать и против любых новых штаммов, которые могут возникнуть в будущем, поскольку нацелен на ультраконсервативные области в геноме вируса".

«Мы также показали, что эти наночастицы стабильны при 4 градусах Цельсия в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более одного месяца, что означает, что этот агент может использоваться в условиях ограниченных ресурсов для лечения инфицированных пациентов».

Препарат можно хранить при комнатной температуре дольше месяца, а при 4 °C — целый год. Это значит, его получится доставлять в отдаленные регионы.

В России также идет работа над лекарством от ковид. Проводятся исследования препарата "МИР-19" с высокой противовирусной эффективностью. Он основан на применении микроРНК, блокирующих определённые сайты РНК-вируса. Он поражает вирус, не влияя на геном и иммунитет человека.

Анна Майская

© Доктор Питер