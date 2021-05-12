Учёный объяснил, как риск заразиться коронавирусом зависит от дня недели

Московский ученый Евгений Виноградов просчитал вероятность заразиться коронавирусом в определенный день недели. Эксперт учитывает солнечную активность и считает, что усиление изоляции только три дня в неделю поможет снизить количество заболевших.

Ученый Евгений Виноградов уверен, что на иммунную систему человека напрямую влияют недельные колебания солнечной активности. Он просчитал, в какой день недели вероятнее всего заразиться коронавирусом, учитывая этот факт.

"Всплески солнечной активности могут не только усиливать вирус, но и влиять на нашу иммунную систему, угнетая ее, - цитирует Виноградова "МК". – Логично, что при этом заражаемость будет расти". Ученый проанализировал суточные данные о заболевших COVID-19 в России в период с марта по октябрь 2020 года и вывел, что в субботу людей заболевает больше, чем, например, в понедельник, в 1,42 раза.

Виноградов предлагает снизить количество больных ковидом методом усиления изоляции в определенные дни недели - с середины вторника до середины среды, а также с середины пятницы до середины воскресенья.

В России, по данным оперштаба 16 мая, заболеваемость продолжает падение: накануне было зафиксировано 8790 заразившихся. В Петербурге тенденция обратная. В городе отмечается рост заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки выявили 767 случаев COVID-19 против 749 накануне. И это максимальный показатель с начала марта.

Показатели эпидемического процесса свидетельствуют о росте распространения COVID-19 в Петербурге, признали в Смольном. Как следует из опубликованной 15 мая справки межведомственного координационного совета, по сравнению с прошлой субботой в городе почти на 50% увеличилось число новых случаев заболевания коронавирусом в федеральном регистре, а общее количество активно больных за неделю увеличилось на 3,9%.

«Риск заразиться выше, чем неделю назад, — отмечают в совете. — В Петербурге созданы все условия для доступности вакцинации для горожан. Вакцины в городе достаточно».

Добавим, в России каждый пятый человек готов привиться от COVID-19 ради путешествия за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob. Исследование проводилось 13-14 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек — представители экономически активного населения, не делавшие ранее прививку от коронавируса.

Анна Майская

© Доктор Питер