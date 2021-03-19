Дерматолог назвала аптечные средства для красоты, которые реально работают

В Сети можно найти множество советов, как заменить дорогие уходовые средства или косметические препараты недорогими аптечными средствами. Чтобы росли волосы, советуют втирать в них никотиновую кислоту, а лицо - мазать кремом для коровьего вымени. На самом ли деле они работают, разъясняет врач-дерматолог-косметолог.

Выпадающие волосы — одна из проблем, которая волнует очень многих, особенного после перенесенного COVID-19, как мужчин, так и женщин. В Сети можно найти множество рекомендаций, как сделать волосы гуще - например, советуют втирать в кожу головы никотиновую кислоту, что продают в аптеках. Якобы это вызывает рост волос, "бодрит" волосяные луковицы и ваша шевелюра преобразится уже через несколько "сеансов". Причем, есть указание покупать именно препарат в ампулах, а не средства на основе никотиновой кислоты.

"Да, это так. Даже дерматологии рекомендуют при некоторых состояниях и при выпадении волос использовать никотиновую кислоту, нанося ее по проборам на кожу волосистой части головы. Но! Для необходимого эффекта нужно выбирать никотиновую кислоту 5%, а обычно в аптеках 1%, - говорит врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова, заведующая отделением петербургского Городского кожно-венерологического диспансера. - Также местное использование средства сопряжено с зудом кожи (это ожидаемое явление), и не все пациенты готовы мириться с этим явлением. Плюс - при некоторых заболеваниях кожи головы, даже если один из симптомов - выпадение волос, никотиновая кислота может вызвать прогрессирование болезни".

Еще один совет популярен в Сети - как снять отеки на лице и что делать, если вам срочно надо привести себя в порядок после бессонной ночи или после бурной вечеринки. В этом случае рекомендуют нанести под глаза тонким слоем гель-энтеросорбент.

"Доказано положительное действие пасты на основе энтеросорбента в качестве основы мазей для лечения гнойных ран, - признает врач-дерматолог ГорКВД. - В отношении бьюти-эффекта в составе геля нет ни одного значимого компонента, кроме самой вязкой структуры, которая достаточно приятна в использовании и может придавать коже мягкость и создавать защитную плёнку".

Гель на основе бадяги (пресноводная губка) уже давно многие используют как эффективное средство выглядеть прилично после бурных застолий.

"Порошок бадяги или гель на основе бадяги хорош не только от синяков, но от застольных явлениях и при акне, однако его надо использовать с осторожностью", - говорит врач-дерматолог.

Если вас беспокоят прыщи на лице или высыпания, считается, что может помочь мазь на основе цинка. Ее советует наносить на пораженные участки и дождаться, пока мазь впитается.

"Сам по себе цинк обладает антисептическим действием, - отмечает эксперт. - Для подсушивающего эффекта лучше выбрать препарат в виде пасты. И в дерматологии действительно часто используют оксид цинка. Он также может входить в состав солнцезащитных средств Но, к сожалению, акне им не вылечить".

Если вы хотите сэкономить на тонизирующем средстве, в Сети советуют приобрести настойку из календулы. Наносить ее рекомендуют до использования вашего обычного вечернего уходового средства.

"В аптеках продаются спиртовые растворы настойки календулы, - говорит Елена Мошкова. - Дерматологи и косметологи призывают по возможности вообще отказаться от спиртовых лосьонов. Спирт сильно обезжиривает кожу, уничтожает как болезнетворные, так и полезные микроорганизмы. Что касается самой календулы - она обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами и действует как противоспалительное средство. Но нужно помнить, что кремы, лосьоны и другие средства на основе экстрактов растений могут вызвать аллергию. И конечно, при многих кожных заболеваниях тоже противопоказаны".

Для осветления пигментных пятен активно рекомендуют в Интернете применять сироп солодки, используемый обычно от кашля. Считается, что это растение обладает хорошими отбеливающими свойствами.

"Сироп корня солодки в своём составе также имеет спирт, что не очень хорошо для кожи. Плюс сама текстура средства некомфортна для наружного использования. Хотя сама солодка (лакрица) действительно может осветлить кожу. Есть косметические продукты на основе солодки - в том числе, и для нужд дерматологии, которые обладают противовоспалительной активностью".

Эффект разорвавшейся бомбы несколько лет назад произвел среди женщин ветеринарный крем для вымени коров. Он был разработан для заживления микротрещин на нежной коже домашних животных. Но получил широкое распространение после рекламных роликов с известной актрисой. Считается, что подобные мази безопасны и для людей, и делают кожу мягкой и упругой.

"Никакого вреда для здоровья он не принесет, - отмечает Елена Мошкова. - Он на самом деле обладает защитными свойствами".

Дерматолог также обратила внимание на ставший распространенным тренд - многие увлекаются использованием растительных масел и и заменяют ими кремы.

"Многие масла комедогенны (закупоривают поры и провоцируют образование комедонов - черных точек), поэтому при склонности к акне маслами пользоваться не рекомендуется, лучше подобрать крем. Очень популярно кокосовое масло. Оно прекрасно подходит для волос, но обладает высоким комедогенным потенциалом и для кожи лица использовать его не рекомендуют", - комментирует врач Елена Мошкова.

Анна Майская

© Доктор Питер