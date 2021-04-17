Едва успели спасти: опухоль в груди девушки выросла в 125 раз за 2 недели

Сибирские врачи спасли девушку с редкой и агрессивной опухолью в груди - за две недели новообразование увеличилось в 125 раз, его диаметр достиг 20 сантиметров. Пациентка обнаружила его еще 4 года назад, но обратилась за медицинской помощью только сейчас. Врачи экстренно прооперировали девушку. Медики уверены: если бы пациентка вовремя обратилась за помощью, тяжелых последствий можно было бы избежать.

Врачи Новосибирского онкодиспансера прооперировали 22-летнюю пациентку с редкой и очень агрессивной опухолью груди, новообразование выросло за две недели. Объем опухоли, по данным хирургов, увеличился в 125 раз, а в диаметре она достигла 20 см.

«Когда девушка начала испытывать дискомфорт в груди, опухоль по данным УЗИ составляла около 5 см в диаметре, однако уже спустя пару недель она колоссально увеличилась в размере, занимала весь объем молочной железы и составила уже более 20 см. Медлить с лечением было нельзя, - рассказал онкомаммолог Данил Бредихин.

Девушка рассказала врачам, что обнаружила новообразование в груди еще 4 года назад, когда ей было 18 лет. Но обратилась за медицинской помощью только сейчас. Опухоль, по словам пациентки, была размером с яйцо. Врачи предполагают, что изначально она была доброкачественной, но за столько лет бездействия превратилась в агрессивную опухоль и подвергла жизнь девушки большой опасности.

"Синовиальная саркома очень редкая и крайне агрессивная злокачественная опухоль с высоким потенциалом распространения по организму. Была большая вероятность, что она прорастет в грудную клетку", - объясняет доктор.

Врачи в кратчайшие сроки провели обследование, включающее в себя УЗИ, КТ и МРТ-диагностику, чтобы исключить поражения жизненно важных органов метастазами. "С большой радостью констатировали отсутствие метастатических изменений и сразу же назначили спасительную операцию", — добавил хирург.

Опухоль успешно удалили, врачам удалось сохранить и грудные мышцы девушки. Пациентку уже выписали, но ее лечение незакончено. Ей предстоит химиотерапия, лучевая терапия и длительная реабилитация. Доктор уверяет: этого всего можно было бы избежать, если бы пациентка обратилась за помощью тогда, 4 года назад.

"Я хочу обратиться к женщинам: если вы при самообследовании обнаружили болезненный узел, уплотнение, заметили выделения из сосков — не откладывайте визит к врачу, позаботьтесь о себе сейчас, чтобы не столкнуться в будущем с бедой", - призвал доктор Бредихин.

Ранее "Доктор Питер" писал, что онкогинекологи Тюменской области удалили 60-летней пациентке 25-килограммовую опухоль. По словам женщины, она «выросла» за два года – к врачам не обращалась, потому что списывала рост живота на банальный набор веса. Врачи же говорят: повезло. Случайное падение или любая другая травма живота могли привести к разрыву опухоли, кровотечению и смерти.

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