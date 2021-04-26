Полтысячи укушенных и 7 заболевших: где чаще всего майские клещи нападали на петербуржцев

За майские каникулы от клещей пострадали почти полтысячи петербуржцев, для семерых встреча с ними закончилась болезнью. Чаще всего горожане привозили «подарок» с дач и лесов Ленобласти. Однако каждого пятого клещи нашли на отдыхе в регионах. Эпидемиологи рассказали «Доктору Питеру», где водятся самые активные особи.

По данным петербургского Роспотребнадзора, за майские каникулы, с 3 по 9 мая, за помощью к медикам обратились 478 пострадавших от клещей, включая 20 детей. Чаще всего горожане встречали клещей в Ленобласти, но не только.

Сотне человек «повезло» на отдыхе в регионах. Как рассказали «Доктору Питеру» в надзорном ведомстве, везли клещей в основном из Новгородской (39 человек), Псковской (25) и Тверской (15) областей, а также из Карелии (5). Еще трое встретили клеща за границей — двое в Белоруссии, один — в Грузии. А 50 горожанам вообще не потребовалось никуда уезжать — все произошло в черте Петербурга. Самыми клещевыми местами в городе считаются 6 районов: Пушкинский, Курортный, Приморский, Красносельский, Колпинский и Петродворцовый. К примеру, только в Пушкинском с начала сезона число пострадавших достигло 57 человек.

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За майскую неделю у 7 человек выявили клещевые инфекции (всего с начала сезона у 9). Шестеро горожан заболели иксодовым боррелиозом, а у одного ребенка диагностировали клещевой энцефалит. Девочка 6 лет пострадала от клеща в Кировском районе Ленобласти.

Всего с начала сезона от клещей пострадал уже 1 171 петербуржец, в том числе 232 ребенка. Из них 158 человек — на территории города.

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