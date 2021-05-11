В Индии из священной реки Ганг достали десятки тел погибших от коронавируса

В священной индийской реке Ганг нашли десятки тел местных жителей, жизни которых забрал ковид. По подсчетам местных властей, в воде обнаружили больше 70 погибших. Как утверждают местные жители, многие не могут позволить себе кремировать умерших родственников, поэтому вынуждены избавляться от тел подобным образом.

Власти индийского штата Бихар в течение дня обнаружили в реке Ганг десятки тел местных жителей, погибших от коронавируса. Предполагается, что их сбросили в реку в находящемся выше по течению штате Уттар-Прадеш.

"Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4-5-дневной давности", - сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар, передают РИА Новости.

За день власти достали из Ганга 71 тело. По распоряжению властей, все останки должны кремировать или захоронить. Берега реки в штате, в котором тела сбросили в реку, планируют патрулировать, чтобы избежать повторения инцидента.

Как считают местные жители, родственники погибших вынуждены таким образом избавляться от тел из-за высокой стоимости кремации в стране.

Напомним, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.По последним данным минздава, инфекцией заразились больше 22 миллионов жителей, страна постоянно обновляет суточные мировые рекорды.