Главная
Новости
Симптомы
Болезни
Диагностика
Клиники
Клиники в деталях
Поиск
На карте
Отзывы о клиниках
Информация
Фармация
Новости
Поиск
На карте
Поиск
Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

В Индии из священной реки Ганг достали десятки тел погибших от коронавируса

19:20, 11.05.2021   / 0 комментариев ↓
В священной индийской реке Ганг нашли десятки тел местных жителей, жизни которых забрал ковид. По подсчетам местных властей, в воде обнаружили больше 70 погибших. Как утверждают местные жители, многие не могут позволить себе кремировать умерших родственников, поэтому вынуждены избавляться от тел подобным образом.

pixabay.com
pixabay.com

Власти индийского штата Бихар в течение дня обнаружили в реке Ганг десятки тел местных жителей, погибших от коронавируса. Предполагается, что их сбросили в реку в находящемся выше по течению штате Уттар-Прадеш. 

"Тела приплыли в Бихар сверху. После вскрытия наши врачи подтвердили, что это тела 4-5-дневной давности", - сообщил министр водных ресурсов штата Бихар Санджай Кумар, передают РИА Новости

За день власти достали из Ганга 71 тело. По распоряжению властей, все останки должны кремировать или захоронить. Берега реки в штате, в котором тела сбросили в реку, планируют патрулировать, чтобы избежать повторения инцидента.

Как считают местные жители, родственники погибших вынуждены таким образом избавляться от тел из-за высокой стоимости кремации в стране. 

Читайте также: Ковидная буря в Индии вызвана коронавирусом с самыми разными мутациями - рассказ врача, который живет в этой стране 11 лет

Напомним, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса.По последним данным минздава, инфекцией заразились больше 22 миллионов жителей, страна постоянно обновляет суточные мировые рекорды. 

Читайте также: Мужчин без масок бьют палками, женщин таскают за волосы. Очевидцы — о четвертой волне коронавируса в Индии

0 комментариев →

Новости

20:00
Смертельные неврологические осложнения COVID-19 не зависят от пола и возраста, выяснили в международном исследовании
19:45
«20 лет назад они точно бы не выжили». Как в Петербурге спасают нерожденных детей при резус-конфликте
19:20
В Индии из священной реки Ганг достали десятки тел погибших от коронавируса
19:01
Сексуальные фантазии и еще 7 признаков по-настоящему крепкого женского здоровья
Все новости