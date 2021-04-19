«Он шел мстить школе». Психолог о «казанском стрелке» и о том, можно ли было предотвратить трагедию

Трагедия в Казани, где 19-летний парень расстрелял школьников и учителей, могла произойти потому, что у одного конкретного социопата «рухнул мир» и он так отомстил за свои былые обиды. Так считает петербургский психолог Александр Клочков.

19-летний житель Казани, убивший 11 мая более 10 человек в школе, в которой когда-то учился, мог просто мстить за свои детские обиды, считает доктор психологических наук, профессор Александр Клочков.

«Этот мальчик расстрелял свою бывшую школу, а не колледж, где учился. Почему? Да проблемы у него возникли, скорее всего, именно там, в школе, во время учебы. Возможно, из-за оценок, взаимоотношений, чего угодно. Он не шел конкретно к своим учителям. Ему все равно было, это был акт мести к самой системе образования - в моем понимании, а не к ученикам и не учителям», - рассказал «Доктору Питеру» психолог Александр Клочков.

По его словам, судя по рассказам о «казанском стрелке», подросток, скорее всего, был социопатом.

«Социопаты - люди, далекие от реальной жизни, им не с кем проговорить свои чувства и мысли, они никому не доверяют, - отмечает психолог. - Но кто-то их делает такими. "Сломать" могли учителя, одноклассники, родители или все в комплексе. А этот парень еще и потерялся в жизни, был отчислен из колледжа, его мир просто рухнул. Считаю, что он устроил все это, чтобы показать всем, как его обидели и сломали жизнь».

По мнению психолога, предотвратить трагедию в Казани и вовремя «поймать» стрелка, не дать ему дойти до самого края, было практически невозможно.

«Его воспитали как социопата, им никто не интересовался, определить таких людей нереально. Давайте всех, кто мало общается, "ставить на карандаш"? Конечно, есть школьные психологи, но и проблема в том, что наши педагоги - давно не "Макаренко". Это проблема нашей школы и отношения к детям. Что мы посеяли в системе образования, то и пожинаем».

Александр Клочков считает, что проблему с участившимися трагическими случаями стрельбы в школах в России невозможно решить усилением мер безопасности.

«Говорить о трагедиях надо, о том, как их предотвратить, - но не в контексте безопасности школ, а в контексте изменения системы образования. Ни в коем случае нельзя вводить полицию и охрану в школах. Это будет воспитывать только агрессию и страх. Проблема решается не количеством защиты и блоков, а изменением отношения к детям. Сейчас у нас все образование - это сфера услуг, а школьники - контингент, не люди, и не личности».

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