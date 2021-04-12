Когда человек человеку - волк. Психолог рассказал, как рождается нелюбовь к людям

Когда человек человеку - волк. Психолог рассказал, как рождается нелюбовь к людям09:25, 19.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Психологи часто слышат признания о потери доверия людям, о том что мы разучились любить и утратили "веру в человечество". Психолог Александр Клочков разъяснил "Доктору Питеру", почему это происходит и как вновь полюбить людей.
Полюбить кого-то, если ему не доверяешь, невозможно, говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков.
- Чаще всего доверие к людям у человека подрывается в детстве. Например ребенка могли обидеть, оскорбить в школе учителя, выставив его ошибку на уроке перед всем классом ("в педагогических целях"), а рядом не оказалось значимого человека, родителей, которые смогли бы защитить его и помочь справиться с этим стрессом, - говорит психолог. - Какие чувства испытает ребенок в этот момент? Стыд, обиду, беспомощность, возможно, даже агрессию, которую невозможно показать.
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Еще более тяжелые психологические последствия могут быть, если ребенок не получил поддержки от самых близких людей, особенно, если сам просил о помощи. Травмирующими могут подобные комментарии родителей: "Ты же сам не выучил урок", "Как тебе не стыдно, ты нас позоришь. Вот я в твое время...", - комментирует психолог.
- А теперь давайте представим волчицу с волчонком. Вдруг на детеныша начинает рычать другой волк. Вы можете себе представить, что волчица начнет вместе с волком рычать на волчонка? А у людей такое возможно, - отмечает Александр Клочков. - Именно в этот момент, как правило, и появляется то самое недоверие к людям, которое "запускает" чувство нелюбви к людям. В понимании ребенка складывается примерно такая цепочка взаимосвязей - если родители меня не защищают, значит, они меня не любят, я не достоин любви, я буду защищаться сам, а от всех защитится невозможно, поэтому я не буду никого любить, чтобы не стало так же больно.
Еще одной причиной чувства глубокого недоверия и нелюбви к людям могут стать уже во взрослой жизни предательство друзей, любимых, супругов и так далее.
- Ретротравма накладывается на ретротравму и через какое-то время появляется устойчивое ложное ограничивающее убеждение, что доверять людям, а значит и любить их, неблагодарное занятие, - резюмирует психолог. - Что же с этим делать? Если вы считаете, что не способны любить и доверять другим, стоит проработать свои детские психотравмы и ограничивающие убеждения, которые мешают вам быть счастливыми.
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© Доктор Питер
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