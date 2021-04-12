Когда человек человеку - волк. Психолог рассказал, как рождается нелюбовь к людям

Психологи часто слышат признания о потери доверия людям, о том что мы разучились любить и утратили "веру в человечество". Психолог Александр Клочков разъяснил "Доктору Питеру", почему это происходит и как вновь полюбить людей.

Полюбить кого-то, если ему не доверяешь, невозможно, говорит доктор психологических наук, профессор Александр Клочков.

- Чаще всего доверие к людям у человека подрывается в детстве. Например ребенка могли обидеть, оскорбить в школе учителя, выставив его ошибку на уроке перед всем классом ("в педагогических целях"), а рядом не оказалось значимого человека, родителей, которые смогли бы защитить его и помочь справиться с этим стрессом, - говорит психолог. - Какие чувства испытает ребенок в этот момент? Стыд, обиду, беспомощность, возможно, даже агрессию, которую невозможно показать.

Еще более тяжелые психологические последствия могут быть, если ребенок не получил поддержки от самых близких людей, особенно, если сам просил о помощи. Травмирующими могут подобные комментарии родителей: "Ты же сам не выучил урок", "Как тебе не стыдно, ты нас позоришь. Вот я в твое время...", - комментирует психолог.

- А теперь давайте представим волчицу с волчонком. Вдруг на детеныша начинает рычать другой волк. Вы можете себе представить, что волчица начнет вместе с волком рычать на волчонка? А у людей такое возможно, - отмечает Александр Клочков. - Именно в этот момент, как правило, и появляется то самое недоверие к людям, которое "запускает" чувство нелюбви к людям. В понимании ребенка складывается примерно такая цепочка взаимосвязей - если родители меня не защищают, значит, они меня не любят, я не достоин любви, я буду защищаться сам, а от всех защитится невозможно, поэтому я не буду никого любить, чтобы не стало так же больно.

Еще одной причиной чувства глубокого недоверия и нелюбви к людям могут стать уже во взрослой жизни предательство друзей, любимых, супругов и так далее.

- Ретротравма накладывается на ретротравму и через какое-то время появляется устойчивое ложное ограничивающее убеждение, что доверять людям, а значит и любить их, неблагодарное занятие, - резюмирует психолог. - Что же с этим делать? Если вы считаете, что не способны любить и доверять другим, стоит проработать свои детские психотравмы и ограничивающие убеждения, которые мешают вам быть счастливыми.

© Доктор Питер